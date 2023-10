Premio Nobel de Literatura: quiénes son los candidatos a llevarse el galardón

Can Xue , cuyo nombre real es Deng Xiaohua , es una escritora que ha dejado una profunda huella en la literatura contemporánea con su estilo innovador y su exploración de lo surrealista. Aunque no es ampliamente conocida en Occidente, es una figura relevante de las letras asiáticas y hoy es la máxima candidata según los sitios de apuestas como Betsson y NicerOdds, con una cuota de 5/1.

Este máximo favoritismo podría ponerse en cuestión si se considera que la autora tiene 1.400 millones de compatriotas dispuestos a dejar dejar su voto en el sistema de apuestas.

Autora china nacida en 1953 en Changsha, Can Xue es una de las preferidas, conocida en Asia por su novela "El río rojo".

Su enfoque sobre los mundos oníricos la convierte en candidata al Premio Nobel de Literatura 2023 y, de ganar, sería la tercera distinguida proveniente del gigante asiático. Gao Xingjian lo recibió en 2000 y Mo Yan, en 2012.

El segundo elegido en las apuestas es el novelista y dramaturgo noruego Jon Fosse, quien, al igual que Murakami, es un eterno candidato al Nobel. Admirador de Federico García Lorca, sus obras de teatro fueron representadas en todo el mundo y es una de las glorias de las letras de Noruega. Para el autor de "Alguien va a venir", "Melancolía", "Trilogía" y "Mañana y tarde", la cuota de las apuestas es de 6/1.

El escritor rumano Mircea Crtrescu, en el sexto puesto en las apuestas con una cuota de 12/1, se encuentra en este momento en Buenos Aires para participar de una nueva edición del Festival Internacional de Literatura.

Aira, por su parte, lleva años en las listas de favoritos al Nobel de Literatura. Con una cuota actual de 15/1 se ubica en el noveno puesto de la tabla.

¿Puede un referente del rock volver a llevarse un Nobel de Literatura?

Paul Simon es el único músico que figura en las listas de las casas de apuestas. Es ampliamente considerado como uno de los compositores más aclamados en la historia de la música popular con canciones como "The Sound of Silence", "Mrs. Robinson", "America", "Bridge over Troubled Water" y "The Boxer".

Aunque las chances de Simon son bajas, existe el antecedente de Bob Dylan, ganador en el año 2016. La decisión generó una importante polémica en el sector literario, entre aquellos que defendían al cantautor y aquellos que creían que había escritores que habían hecho más méritos que él para ganar el premio.

La Academia defendió que Dylan merecía el premio por haber "creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la canción americana".