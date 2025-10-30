Tras su reciente entrega a lo mejor de la televisión, los Premios Martín Fierro suman una nueva versión, en este caso premiaran a los mejor del streaming.
Premios Martín Fierro de Streaming: quiénes son los nominados
La entrega se llevará a cabo el 14 de diciembre en el prestigioso Centro de Convenciones de Buenos Aires , y que se transmitirá por Olga y por Telefe.
-
Se confirmó que Sting estará en el show previo al Super Bowl
-
La nueva película de "Scream" presentó su primer tráiler con el regreso de Neve Campbell
A lo largo del miércoles 29 de octubre se fueron anunciando los nominados en las diferentes ternas de en diferentes canales de streaming de lo que será la primera edición de estos premios.
La entrega se llevará a cabo el 14 de diciembre en el prestigioso Centro de Convenciones de Buenos Aires, y que se transmitirá por Olga y por Telefe.
Todos los nominados a los Premios Martín Fierro de Streaming
Programa Federal:
- Para el Universo - Universo TV Córdoba
- Cabaret Voltaire - Brindis (Rosario)
- Flojo de Papeles - Floyd TV (Mendoza)
- Dolar Blue - La Casa del streaming (Misiones)
Actualidad:
- Ángel responde - Bondi
- El Ejército de la Mañana - Bondi
- Resu en vivo - Resumido
- Desayuno Intermitente - Licuadora
- Ya fue todo - Jotax
- Elijo creer - Gelatina
- La Posta - Stream Room TV Pública
Informativo:
- Segurola y Habana - Futurock
- Paraíso Fiscal - Olga
- La Mañana - Infobae
- Circo Freak - Gelatina
- Tiempo Libre - La Casa streaming
- Tremenda Mañana - Bondi
- Divino Tesoro - Murad
El más Border del streaming:
- Patria y Familia - Luzu TV
- Lo del Turco - La Canchita TV
- El fin del mundo - Olga
Voz Periodística:
- Iván Schargrodsky - Central
- Luciana Geuna - Olga
- Flor Halfon - Gelatina
- Esteban Trebuq - Bondi
- Carolina Amoroso - Infobae
- Gonzalo Aziz - La Casa streaming
Conducción femenina:
- Nati Jota - Olga
- Malena Pichot - Futurock
- Paula Chaves - Olga
- Vicky Garabal - Luzu TV
- La Tora - Luzu TV & Streams Telefe
- Sofi Martínez - Transmisiones Telefe
Dupla del año:
- Paula Chaves y Luli González - Olga
- Germán Beder y Joaco Cavanna - Vorterix
- Momi Giardina y Santi Talledo - Luzu TV
- Tomás Quintín Palma y Marcos Aramburu - Gelatina
- Marcos Giles y Ángela Torres - Luzu TV
Entrevistador:
- Miguel Granados - Olga
- Pedro Rosemblat - Gelatina
- Julia Mengolini - Futurock
- Juan Pablo Varsky - ¡Clank!
- Andrés Duka - Carnaval
- Mili Hadad - Infobae
Co conducción masculina:
- Juan Ruffo - Licuadora
- Germán Beder - Vorterix
- Damián Betular - Olga
- Marcos Aramburu - Gelatina
- Santi Talledo - Luzu TV
- Sebastián Manzoni - La Casa Streaming
Talento revelación:
- Tomás Limansky - Gelatina
- Anacleta - Blender
- Ángela Torres - Luzu TV
- Marcos Giles - Vorterix / Luzu TV
- Luli González - Olga
- Lola Latorre - La Casa Streaming
Transmisión especial Musical:
- Gracias Mercedes - Olga
- Un día Rosarino - Olga
- 2do aniversario - Olga
- Tini - La Casa Streaming
- Gelatón - Gelatina
- El baile más grande del universo - Universo TV
Musical:
- Esto es ¡FA!
- Algo de música - Luzu TV
- Un poco de ruido
- FM Luzu - Televisión Luzu
- Basura sonora - Blender
- Origamix - Somos Origamis & Gelatina
- Volverme loco - Bombo TV
Interés general:
- Nadie Dice nada - Luzu TV
- Paren la mano - Vorterix
- Hay algo ahí - Blender
- Furia Bebé - futurock
- TDT - Olga
- Hora del cuento - Bondi
Conducción masculina:
- Luquitas Rodríguez - Vorterix
- Tomás Rebord - Blender
- Miguel Granados - Olga
- Nicolás Occhiato - Luzu TV
- Ángel de Brito - Bondi
- Pedro Rosemblat - Gelatina
Co conducción Femenina:
- Lía Copello - Gelatina
- Flor Jazmín - Luzu TV
- Gime Accardi - Olga
- Yoyi Francella - Luzu TV
- Agos Palazzolo - Vorterix
- Juli Poggio - La Casa Streaming
Revista:
- Antes que nadie - Luzu TV
- Sería - Olga
- Rumis - La Casa Streaming
- Escucho ofertas - Blender
- Deja que entre el sol - Vorterix
- Tengo capturas - La Casa Streaming
- Se picó - República Z
Stream React:
- La Voz Argentina - Transmite Telefe y Luzu TV
- Masterchef Liga Streamers - Streams Telefe & canales de streamers
- Gran Hermano - Transmisiones Telefe
- Azzaro' - AZZ
Transmisión Especial:
- 24 horas de TDT - Olga
- Revolución en la casa - La Casa Streaming
- 20 años de YouTube - Blender
- Luzu FC - Luzu TV
- Transmisión CONICET: fondo del mar - Schmidt Ocean Institute
- Temas
- Martín Fierro
- Streaming
Dejá tu comentario