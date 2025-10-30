SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

30 de octubre 2025 - 10:07

Premios Martín Fierro de Streaming: quiénes son los nominados

La entrega se llevará a cabo el 14 de diciembre en el prestigioso Centro de Convenciones de Buenos Aires , y que se transmitirá por Olga y por Telefe.

Llega una nueva edición de los Martín Fierro. 

Tras su reciente entrega a lo mejor de la televisión, los Premios Martín Fierro suman una nueva versión, en este caso premiaran a los mejor del streaming.

A lo largo del miércoles 29 de octubre se fueron anunciando los nominados en las diferentes ternas de en diferentes canales de streaming de lo que será la primera edición de estos premios.

Informate más

La entrega se llevará a cabo el 14 de diciembre en el prestigioso Centro de Convenciones de Buenos Aires, y que se transmitirá por Olga y por Telefe.

Todos los nominados a los Premios Martín Fierro de Streaming

Programa Federal:

  • Para el Universo - Universo TV Córdoba
  • Cabaret Voltaire - Brindis (Rosario)
  • Flojo de Papeles - Floyd TV (Mendoza)
  • Dolar Blue - La Casa del streaming (Misiones)

Actualidad:

  • Ángel responde - Bondi
  • El Ejército de la Mañana - Bondi
  • Resu en vivo - Resumido
  • Desayuno Intermitente - Licuadora
  • Ya fue todo - Jotax
  • Elijo creer - Gelatina
  • La Posta - Stream Room TV Pública

Informativo:

  • Segurola y Habana - Futurock
  • Paraíso Fiscal - Olga
  • La Mañana - Infobae
  • Circo Freak - Gelatina
  • Tiempo Libre - La Casa streaming
  • Tremenda Mañana - Bondi
  • Divino Tesoro - Murad

El más Border del streaming:

  • Patria y Familia - Luzu TV
  • Lo del Turco - La Canchita TV
  • El fin del mundo - Olga

Voz Periodística:

  • Iván Schargrodsky - Central
  • Luciana Geuna - Olga
  • Flor Halfon - Gelatina
  • Esteban Trebuq - Bondi
  • Carolina Amoroso - Infobae
  • Gonzalo Aziz - La Casa streaming

Conducción femenina:

  • Nati Jota - Olga
  • Malena Pichot - Futurock
  • Paula Chaves - Olga
  • Vicky Garabal - Luzu TV
  • La Tora - Luzu TV & Streams Telefe
  • Sofi Martínez - Transmisiones Telefe

Dupla del año:

  • Paula Chaves y Luli González - Olga
  • Germán Beder y Joaco Cavanna - Vorterix
  • Momi Giardina y Santi Talledo - Luzu TV
  • Tomás Quintín Palma y Marcos Aramburu - Gelatina
  • Marcos Giles y Ángela Torres - Luzu TV

Entrevistador:

  • Miguel Granados - Olga
  • Pedro Rosemblat - Gelatina
  • Julia Mengolini - Futurock
  • Juan Pablo Varsky - ¡Clank!
  • Andrés Duka - Carnaval
  • Mili Hadad - Infobae

Co conducción masculina:

  • Juan Ruffo - Licuadora
  • Germán Beder - Vorterix
  • Damián Betular - Olga
  • Marcos Aramburu - Gelatina
  • Santi Talledo - Luzu TV
  • Sebastián Manzoni - La Casa Streaming

Talento revelación:

  • Tomás Limansky - Gelatina
  • Anacleta - Blender
  • Ángela Torres - Luzu TV
  • Marcos Giles - Vorterix / Luzu TV
  • Luli González - Olga
  • Lola Latorre - La Casa Streaming

Transmisión especial Musical:

  • Gracias Mercedes - Olga
  • Un día Rosarino - Olga
  • 2do aniversario - Olga
  • Tini - La Casa Streaming
  • Gelatón - Gelatina
  • El baile más grande del universo - Universo TV

Musical:

  • Esto es ¡FA!
  • Algo de música - Luzu TV
  • Un poco de ruido
  • FM Luzu - Televisión Luzu
  • Basura sonora - Blender
  • Origamix - Somos Origamis & Gelatina
  • Volverme loco - Bombo TV

Interés general:

  • Nadie Dice nada - Luzu TV
  • Paren la mano - Vorterix
  • Hay algo ahí - Blender
  • Furia Bebé - futurock
  • TDT - Olga
  • Hora del cuento - Bondi

Conducción masculina:

  • Luquitas Rodríguez - Vorterix
  • Tomás Rebord - Blender
  • Miguel Granados - Olga
  • Nicolás Occhiato - Luzu TV
  • Ángel de Brito - Bondi
  • Pedro Rosemblat - Gelatina

Co conducción Femenina:

  • Lía Copello - Gelatina
  • Flor Jazmín - Luzu TV
  • Gime Accardi - Olga
  • Yoyi Francella - Luzu TV
  • Agos Palazzolo - Vorterix
  • Juli Poggio - La Casa Streaming

Revista:

  • Antes que nadie - Luzu TV
  • Sería - Olga
  • Rumis - La Casa Streaming
  • Escucho ofertas - Blender
  • Deja que entre el sol - Vorterix
  • Tengo capturas - La Casa Streaming
  • Se picó - República Z

Stream React:

  • La Voz Argentina - Transmite Telefe y Luzu TV
  • Masterchef Liga Streamers - Streams Telefe & canales de streamers
  • Gran Hermano - Transmisiones Telefe
  • Azzaro' - AZZ

Transmisión Especial:

  • 24 horas de TDT - Olga
  • Revolución en la casa - La Casa Streaming
  • 20 años de YouTube - Blender
  • Luzu FC - Luzu TV
  • Transmisión CONICET: fondo del mar - Schmidt Ocean Institute

