Premios Martín Fierro de Streaming: quiénes son los nominados







La entrega se llevará a cabo el 14 de diciembre en el prestigioso Centro de Convenciones de Buenos Aires , y que se transmitirá por Olga y por Telefe.

Llega una nueva edición de los Martín Fierro.

Tras su reciente entrega a lo mejor de la televisión, los Premios Martín Fierro suman una nueva versión, en este caso premiaran a los mejor del streaming.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A lo largo del miércoles 29 de octubre se fueron anunciando los nominados en las diferentes ternas de en diferentes canales de streaming de lo que será la primera edición de estos premios.

La entrega se llevará a cabo el 14 de diciembre en el prestigioso Centro de Convenciones de Buenos Aires, y que se transmitirá por Olga y por Telefe.

Todos los nominados a los Premios Martín Fierro de Streaming Programa Federal:

Para el Universo - Universo TV Córdoba

Cabaret Voltaire - Brindis (Rosario)

Flojo de Papeles - Floyd TV (Mendoza)

Dolar Blue - La Casa del streaming (Misiones) Actualidad:

Ángel responde - Bondi

El Ejército de la Mañana - Bondi

Resu en vivo - Resumido

Desayuno Intermitente - Licuadora

Ya fue todo - Jotax

Elijo creer - Gelatina

La Posta - Stream Room TV Pública Informativo: Segurola y Habana - Futurock

Paraíso Fiscal - Olga

La Mañana - Infobae

Circo Freak - Gelatina

Tiempo Libre - La Casa streaming

Tremenda Mañana - Bondi

Divino Tesoro - Murad El más Border del streaming: Patria y Familia - Luzu TV

Lo del Turco - La Canchita TV

El fin del mundo - Olga Voz Periodística: Iván Schargrodsky - Central

Luciana Geuna - Olga

Flor Halfon - Gelatina

Esteban Trebuq - Bondi

Carolina Amoroso - Infobae

Gonzalo Aziz - La Casa streaming Conducción femenina: Nati Jota - Olga

Malena Pichot - Futurock

Paula Chaves - Olga

Vicky Garabal - Luzu TV

La Tora - Luzu TV & Streams Telefe

Sofi Martínez - Transmisiones Telefe Dupla del año: Paula Chaves y Luli González - Olga

Germán Beder y Joaco Cavanna - Vorterix

Momi Giardina y Santi Talledo - Luzu TV

Tomás Quintín Palma y Marcos Aramburu - Gelatina

Marcos Giles y Ángela Torres - Luzu TV Entrevistador: Miguel Granados - Olga

Pedro Rosemblat - Gelatina

Julia Mengolini - Futurock

Juan Pablo Varsky - ¡Clank!

Andrés Duka - Carnaval

Mili Hadad - Infobae Co conducción masculina: Juan Ruffo - Licuadora

Germán Beder - Vorterix

Damián Betular - Olga

Marcos Aramburu - Gelatina

Santi Talledo - Luzu TV

Sebastián Manzoni - La Casa Streaming Talento revelación: Tomás Limansky - Gelatina

Anacleta - Blender

Ángela Torres - Luzu TV

Marcos Giles - Vorterix / Luzu TV

Luli González - Olga

Lola Latorre - La Casa Streaming Transmisión especial Musical: Gracias Mercedes - Olga

Un día Rosarino - Olga

2do aniversario - Olga

Tini - La Casa Streaming

Gelatón - Gelatina

El baile más grande del universo - Universo TV Musical: Esto es ¡FA!

Algo de música - Luzu TV

Un poco de ruido

FM Luzu - Televisión Luzu

Basura sonora - Blender

Origamix - Somos Origamis & Gelatina

Volverme loco - Bombo TV Interés general: Nadie Dice nada - Luzu TV

Paren la mano - Vorterix

Hay algo ahí - Blender

Furia Bebé - futurock

TDT - Olga

Hora del cuento - Bondi Conducción masculina: Luquitas Rodríguez - Vorterix

Tomás Rebord - Blender

Miguel Granados - Olga

Nicolás Occhiato - Luzu TV

Ángel de Brito - Bondi

Pedro Rosemblat - Gelatina Co conducción Femenina: Lía Copello - Gelatina

Flor Jazmín - Luzu TV

Gime Accardi - Olga

Yoyi Francella - Luzu TV

Agos Palazzolo - Vorterix

Juli Poggio - La Casa Streaming Revista: Antes que nadie - Luzu TV

Sería - Olga

Rumis - La Casa Streaming

Escucho ofertas - Blender

Deja que entre el sol - Vorterix

Tengo capturas - La Casa Streaming

Se picó - República Z Stream React: La Voz Argentina - Transmite Telefe y Luzu TV

Masterchef Liga Streamers - Streams Telefe & canales de streamers

Gran Hermano - Transmisiones Telefe

Azzaro' - AZZ Transmisión Especial: 24 horas de TDT - Olga

Revolución en la casa - La Casa Streaming

20 años de YouTube - Blender

Luzu FC - Luzu TV

Transmisión CONICET: fondo del mar - Schmidt Ocean Institute