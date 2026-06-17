Tras su reciente paso por Argentina, Pulp ha anunciado una nueva película y un álbum en directo, What Do You Do For An Encore?, dirigido por Garth Jennings.
Pulp anunció el lanzamiento de "What Do You Do For An Encore?", una nueva película y disco en vivo
La película narra la extraordinaria trayectoria de la banda de Sheffield, desde el anonimato hasta convertirse en un referente cultural, con la voz del líder Jarvis Cocker
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La película, de 90 minutos de duración, narra la extraordinaria trayectoria de la banda de Sheffield, desde el anonimato hasta convertirse en un referente cultural, con la voz del líder Jarvis Cocker. Su estreno está previsto para este otoño a través de la plataforma de streaming de MUBI, distribuidora internacional.
Según informa el portal NME, What Do You Do For An Encore? captura el espíritu de la clásica película de conciertos de Talking Heads Stop Making Sense (1984) y de la película de The Band dirigida por Martin Scorsese, The Last Waltz (1978).
“Combina el espectáculo escénico brillantemente coreografiado del mayor concierto de Pulp en un estadio, parte de la gira mundial de 'More', el primer álbum de la banda en 24 años, con cuatro décadas de material de archivo colorido e inédito”, añade la descripción.
Cómo es What Do You Do For An Encore? de Pulp
El proyecto, que consta de 20 canciones, incluyendo éxitos y temas menos conocidos, sirve como la "espectacular respuesta" de Pulp y Jennings a la pregunta: "What Do You Do For An Encore? (¿Qué se hace como bis?)".
What Do You Do For An Encore? es “un vibrante homenaje a una banda de brillantes inadaptados, cuya singular mezcla de ironía, rebeldía y agudos comentarios sociales resonó en generaciones de oyentes y ayudó a definir una era de la cultura británica”.
La banda también ha anunciado el álbum "Live!", que recoge sus dos conciertos con entradas agotadas en el O2 de Londres en junio de 2025. "Un concierto es un evento donde las canciones vuelven a la vida", dijo Cocker. "Por eso este álbum se llama 'Live!'. Es a la vez una afirmación (es la grabación de una banda en directo) y un reto (¡vamos! ¡Que todo el mundo se anime!)".