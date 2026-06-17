Pulp anunció el lanzamiento de "What Do You Do For An Encore?", una nueva película y disco en vivo

La película narra la extraordinaria trayectoria de la banda de Sheffield, desde el anonimato hasta convertirse en un referente cultural, con la voz del líder Jarvis Cocker

Tras su reciente paso por Argentina , Pulp ha anunciado una nueva película y un álbum en directo, What Do You Do For An Encore? , dirigido por Garth Jennings .

La película, de 90 minutos de duración, narra la extraordinaria trayectoria de la banda de Sheffield, desde el anonimato hasta convertirse en un referente cultural, con la voz del líder Jarvis Cocker . Su estreno está previsto para este otoño a través de la plataforma de streaming de MUBI, distribuidora internacional.

Según informa el portal NME, What Do You Do For An Encore? captura el espíritu de la clásica película de conciertos de Talking Heads Stop Making Sense (1984) y de la película de The Band dirigida por Martin Scorsese , The Last Waltz (1978).

“Combina el espectáculo escénico brillantemente coreografiado del mayor concierto de Pulp en un estadio, parte de la gira mundial de 'More', el primer álbum de la banda en 24 años, con cuatro décadas de material de archivo colorido e inédito”, añade la descripción.

Embed - Pulp on Instagram: "“A concert is an event where songs come back to life. That's why this album is called Live!” Pulp are releasing a new record on 28 August 2026. Recorded at the band’s concerts at The O2 London last year, Live! mixes songs from the most recent album More with a host of fan favourites. Two live singles are out now on streaming: the classic Disco 2000 and A Sunset, the show’s closer and final track from Pulp’s 2025 LP. Live! is Pulp’s first soundtrack album, issued to accompany Garth Jennings’ film “Pulp: What Do You Do For An Encore?”, which offers a cinematic experience of the concerts. The album will be released by @roughtraderecords on double black vinyl, 2CD set and digital. A limited-edition blue vinyl pressing will be available from the band & label webstores and independent record shops. A live video for A Sunset is online at Pulp’s YouTube channel. “Pulp: What Do You Do For An Encore?” will follow in Autumn 2026. An encore occurs because an audience wants more. #pulplive #morepulp #whatdoyoudoforanencore"

Cómo es What Do You Do For An Encore? de Pulp

El proyecto, que consta de 20 canciones, incluyendo éxitos y temas menos conocidos, sirve como la "espectacular respuesta" de Pulp y Jennings a la pregunta: "What Do You Do For An Encore? (¿Qué se hace como bis?)".

What Do You Do For An Encore? es “un vibrante homenaje a una banda de brillantes inadaptados, cuya singular mezcla de ironía, rebeldía y agudos comentarios sociales resonó en generaciones de oyentes y ayudó a definir una era de la cultura británica”.

La banda también ha anunciado el álbum "Live!", que recoge sus dos conciertos con entradas agotadas en el O2 de Londres en junio de 2025. "Un concierto es un evento donde las canciones vuelven a la vida", dijo Cocker. "Por eso este álbum se llama 'Live!'. Es a la vez una afirmación (es la grabación de una banda en directo) y un reto (¡vamos! ¡Que todo el mundo se anime!)".