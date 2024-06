Roemmers, entre la literatura y el cine

“Somos reconocidos en el extranjero por nuestros artistas, escritores y científicos, me gustaría que eso siga ocurriendo”, dice Alejandro Roemmers, empresario, filántropo y escritor que presentó su libro “El Joven Príncipe señala el camino”, un nuevo capítulo de su personaje inspirado en el clásico relato de Antoine de Saint-Exupéry. Su libro anterior, “El regreso del joven príncipe”, vendió más de 3 millones de ejemplares en 30 países y fue traducido a varios idiomas. El nieto del fundador de los laboratorios Roemmers decidió a los 45 años ceder sus acciones en la empresa para dedicarse de lleno a la escritura pero además incursionó en la industria audiovisual, con la realización de documentales. Conversamos con Roemmers .

Alejandro Roemmers: Desde muy chico y junto a mis hermanos, nos criamos en un ámbito rodeados de cultura y arte. Mis padres siempre estuvieron vinculados al arte y en compromiso con distintas facetas de la cultura. En cuanto a la literatura, yo empecé a escribir desde muy chico, en mi infancia encontré en la poesía una manera de expresarme y plasmar mis emociones, la forma en que me sentía y cómo atravesaba las distintas etapas que vivía durante la adolescencia también.

A.R.: Creo que el destino y quizás mi manera de obrar o los distintos actos de filantropía que acompañé durante estos años me llevaron a distintos lugares e hitos, que sin duda fueron muy importantes. De cada encuentro o reunión, siempre resulta una gran experiencia el intercambiar miradas o puntos de vista con personalidades tan importantes, y poder escucharlos, nutre.

DSC03757 copia.jpg

P.: ¿Cómo proyectas la producción audiovisual?

A.R.: Este año afortunadamente hay un par de proyectos audiovisuales encaminados. Por un lado, se estrenará una segunda parte de “Young addictions”, que fue la producción que lanzamos el año pasado junto a Onza. Bajo el título de “Vulnerables”, esta nueva serie documental se enfoca en la problemática de salud mental en jóvenes de 12 a 29 años, con eje en el suicidio adolescente, el abuso sexual entre menos de edad y la obsesión de los adolescentes por el aspecto físico. Por otro lado, estoy trabajando en una película basada en hechos reales, que narra la historia de un grupo de jóvenes que decidieron quitarse la vida en un puente. El eje principal de la historia es el suicidio adolescente, pero también trata temas como el bullying, la falta de contención por parte de familia y amigos, la soledad, las relaciones intrafamiliares, el amor, la amistad entre jóvenes, la esperanza, y la fe, entre otros.

P.: ¿Qué obras de teatro tenés por venir?

A.R.: En el corto plazo no hay planes de proyectos teatrales, pero sin duda es un rubro que me gusta mucho. He disfrutado un montón trabajando para el musical Franciscus, que se estrenó en el año 2016, como también para Regreso en Patagonia, en 2022.

P.: ¿Cómo es tu nuevo libro?

A.R.: El Joven Príncipe señala el camino es un libro en el que estuve trabajando durante un largo tiempo. Luego de haber recorrido el mundo con El regreso del Joven Príncipe, quería darle un segundo capítulo a esta historia, que ha conquistado a gente de todas las edades. La primera parte narraba el regreso a la Tierra del Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, con la misma visión humanística y espiritual del mundo; con un mensaje esperanzador y el eje en la transmisión de valores humanos. Esta segunda parte narra ya al Príncipe en una edad adolescente, que transita las mismas situaciones que puede pasar un joven en la secundaria, la relación con sus compañeros de clase, y las distintas problemáticas que atraviesan los jóvenes hoy en día: la dependencia de la tecnología y las redes sociales; su relación con los adultos; pero con un final que, como el libro anterior, deja al lector pensando y recapacitando sobre distintas cuestiones de la vida.

P.: ¿Cómo ves la cultura en este momento de recortes fuertes? El Incaa, Proteatro, el FNA, el INT, el recorte en educación y ciencia.....

A.R.: Creo que la cultura y la educación son de las cosas más importantes que puede tener un país y aportan a la identidad de una Nación. Argentina es un país que supo y sabe posicionarse en estos ámbitos a nivel mundial.