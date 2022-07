Michael Jackson: quitan canciones de un álbum póstumo tras rumores de que son pistas adulteradas

“The Estate of Michael Jackson y Sony Music decidieron eliminar las pistas 'Breaking News', 'Monster' y 'Keep Your Head Up' del álbum de 2010 'Michael' como la forma más simple y mejor de ir más allá de la conversación asociada con estas pistas de una vez por todas”, se lee en el comunicado emitido. “Las pistas restantes del álbum siguen disponibles. No se debe leer nada en esta acción sobre la autenticidad de las huellas; es solo el momento de ir más allá de la distracción que las rodea”, concluye.

Los rumores sobre el disco de Michael Jackson

Las canciones en cuestión han estado en el centro de una campaña legal inusualmente agresiva por parte de los fanáticos que finalmente ganaron los responsables del patrimonio del músico en 2018. Según los informes, se grabaron en 2007 con los compositores y productores Edward Cascio y James Porte, dos años antes de la muerte de Jackson por una sobredosis accidental. Los fanáticos han afirmado durante mucho tiempo que un vocalista estadounidense llamado Jason Malachi en realidad cantó las tres canciones, y supuestamente lo admitió en una publicación de Facebook de 2011, según TM , aunque su manager luego lo negó, alegando que la publicación era falsa.

La acción legal comenzó en 2014, cuando un fan intentó entablar una demanda colectiva alegando que las notas del álbum, que enumeran a Jackson como el cantante, son en realidad una tergiversación según la Ley de Competencia Desleal de California y la Ley de Recursos Legales del Consumidor. Sin embargo, la corte de apelaciones dictaminó que debido a que el patrimonio y Sony no sabían con certeza si Jackson cantó en las tres canciones, la portada del álbum y los materiales promocionales estaban protegidos por la Primera Enmienda.

“Bajo estas circunstancias, las representaciones del apelante sobre la identidad del cantante equivalían a una declaración de opinión en lugar de un hecho”, escribió el juez de apelación de California Elwood Liu en ese momento. “La falta de conocimiento personal aquí también significa que las declaraciones impugnadas de los apelantes no se ajustan a la definición de discurso que es 'menos probable que se enfríe con una regulación adecuada'”.