Selma Blair reveló que ocultó sus síntomas de esclerosis múltiple para mantener su carrera

La actriz Selma Blair reveló a British Vogue como parte de su entrevista de portada de mayo de 2023 que tuvo que ocultar sus síntomas de esclerosis múltiple en los sets de filmación para mantener su carrera y no ser considerada un "riesgo de seguro" por parte de los productores. No es que Blair supiera que sus síntomas estaban relacionados con la esclerosis múltiple en ese momento.

“Los sets a veces eran insoportables por el agotamiento y los tics” , dijo Blair. “Tomé benzos y Klonopin [un medicamento que se usa para prevenir las convulsiones y los trastornos de ansiedad]. Yo no abusaba de esas cosas, solo del alcohol. Pero estaba perdida y triste y casi nunca podía sonreír. De ahí mis papeles, me imagino”.

"Recuerdo [sentirme] muy, muy mal en 'Hellboy' y me diagnosticaron fiebre por arañazo de gato y posible leucemia en Praga", agregó Blair. “No podía decírselo a nadie. No podía admitir el alcoholismo o [acceder] al tratamiento en mi seguro por temor a que me consideraran un riesgo del seguro. Me derrumbé una vez que regresé a Los Ángeles”

Después de terminar la producción de "Hellboy II: The Golden Army" de 2008, Blair pasó a la televisión como protagonista de la nueva versión estadounidense de "Kath & Kim". Sus síntomas empeoraron hasta el punto de que tuvo que alejarse de la industria del entretenimiento una vez que la serie terminó de filmarse.

“Mi sistema autoinmune estaba fallando… perdí la mayor parte de mi cabello y toda mi energía. Me retiré un poco [después del espectáculo]”, dijo Blair. “Fue una salida francesa y todos los demás se quedaron en la fiesta… Mi autodesprecio era extremo. No podía arreglármelas bien y ni siquiera podía intentar encontrar trabajo… Era una broma corriente. ¿Qué tan lejos fue la audición? ¿Cuántas siestas cabría al costado de la carretera antes y después? [Cuando dejé de actuar] pasaba mis días en la cama, llorando, a veces bebiendo en exceso, a veces leyendo y durmiendo, viendo médicos y curanderos… Me rendí casi hasta el diagnóstico. Siempre tuve miedo de que me consideraran incapaz. O mentalmente inestable. Mi madre me enseñó que eso era la muerte para una mujer en cuanto a su carrera”.

El diagnóstico de esclerosis múltiple de Blair trajo una sensación de claridad después de años de síntomas que nunca se diagnosticaron correctamente.