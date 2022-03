El nuevo filón de las plataformas: las biopics

Winograd comienza a rodar para Paramount Plus la vida del gerente de Noblex, Luis Galli, en torno de la campaña de marketing más importante de los últimos años en el país y ganadora de varios premios de publicidad. En el Mundial de Rusia 2018, cuando Argentina casi queda fuera, Noblex prometió a todos aquellos que hubieran comprado televisores de su marca que les devolverían el dinero si no clasificaba. Habían vendido arriba de un millón y casi se funden.

Consultado por este diario, Wingrad expresó: ¨Las biopics se pusieron de moda pero hay vidas interesantes y siempre la realidad supera la ficción, por caso mi película sobre el robo del siglo. Son personajes extraordinarios que tienen vidas diferentes. Las biopics están muy ligadas a la nostalgia y en contar una historia en torno a algo conocido para el público. No hay que quedarse solo en el personaje sino meterse, averiguar, saber más de ese hecho o persona”.

En Star Plus se lanzará la serie con Natalia Oreiro como Eva Perón, basada en la novela de Tomás Eloy Martínez “Santa Evita”, mientras Fito Paez será eje de una serie en Netflix que está en rodaje, bautizada como el disco que lo lanzó al éxito, “El amor después del amor”. En la línea musical, Netflix anunció junto a Caracol Televisión que producirá la serie sobre el músico mexicano Vicente Fernández, ¨Don Chente¨, a poco de su muerte, mientras que otros artistas como Gloria Trevi y Chespirito, creación de Rubén Goméz Bolaños, también tendrán series.

Miniseries

Las biopics conviven en las plataformas con personajes de la vida real contemporánea que se convierten en plot de miniseries, por caso, ¨Inventing Anna¨ conserva liderazgo sostenido en Netflix. Basada en una estafadora de origen ruso Anna Delvey, que se hacía pasar por heredera alemana. Otra que ocupa el ránking de más vistas es “Así nos ven”, basada en el caso real de cinco adolescentes de Harlem a quienes se acusa injustamente de un ataque brutal en Central Park.

En la línea con lo local, Star Plus espera el lanzamiento de “Diciembre 2001”, protagonizada por Luis Luque, Diego Cremonesi, Jean Pierre Noher, Alejandra Flechner, Cecilia Rossetto y Manuel Callau, entre otros, inspirada en los acontecimientos de Argentina durante diciembre de 2001, escrita por Mario Segade y realizada por Kapow sobre hechos que se vivieron en la crisis de 2001.

Consultado por este diario, Pablo Cullel de Underground Telemundo, expresó: ¨Todo lo que ocurre en la vida real siempre es más atractivo y genera mayor identificación afectiva. Conocer al personaje puede volverse en algún punto inspirador y con otros personajes más controversiales genera el morbo en espiar esas vidas. Como todo en este medio, si algo tiene éxito, la mayoría va detrás”.

Ricardo Rodríguez, guionista de la serie “El grito de las mariposas”, que se estrenará por Star Plus, con Belén Rueda y Mercedes Sampietro, entre otras, consideró: “Hay interés del público en las historias reales y productores que se apoyan en historias totalmente terminadas. Hay una obsesión con adaptar novelas a lo audiovisual, tomar historias concluidas, de las que se conoce desarrollo y descenlace, porque así los productores saben cómo termina y no quedan en manos del guionista. Las historias originales basadas en novelas abaratan costos, excepto que uno le compre a Stephen King su novela. Pero sino se paga derechos a un autor desconocido con una buena historia y el guionista la adapta”.

Jorge Maestro concluyó: ¨Es una moda o es más fácil armar una historia basándose en una vida hecha. Pero me quedo más con lo primero, como funciona, van todos detrás. Es como cuando arrancaron a hacer adaptaciones de novelas, comprando la librería de editoriales o ahora que advierten que le melodrama funciona. Pero en época de redes, donde se sabe de la vida del otro, pesa el morbo de meterse en vidas reales y bien cargadas de perversión, crimen, etc. Porque nadie contará la historia de gente importante a la que no le pasó o pasa nada”.

En esa línea va la serie de Ricardo Fort , que se estrenará en junio en Disney y contará la vida del empresario chocolatero bajo el título “El comandante”.

Destacamos series biográficas: ¨The Crown¨, basada en la reina de Inglaterra, ¨Narcos¨, basada en Pablo Escobar, ¨Versalles¨, sobre Luis XIX, ¨Freud¨, ¨Madam C. J. Walker ¨, en base a la primera mujer negra en convertirse en millonaria en EE.UU., ¨El Chapo¨, sobre El Chapo Guzmán, ¨Luis Miguel, la serie¨, ¨Halston¨, en torno a un ícono de la moda de los ´70, ¨Alias Grace¨, basada en Grace Marks, inmigrante irlandesa y empleada doméstica .