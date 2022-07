La fiscalía de Barcelona pide ocho años de prisión para Shakira

La artista es acusada por conformar un "entramado societario" para no tributar en España durante 2012, 2013 y 2014. Sin embargo, según la justicia, la ley estipula que las personas deben residir no más de 183 días al año, requisito no cumplido por la acusada.

shakira 2.jpg Exigen ocho años de prisión para Shakira.

En este contexto se exigen penas de más de ocho años de cárcel y el pago de una multa de unos €24 millones.

"Con el pleno convencimiento de su inocencia, Shakira no acepta un acuerdo" con la Fiscalía y "decide seguir adelante" con el proceso, señalaron sus representantes legales en un comunicado donde agregaron que la artista está confiada en "que la justicia le dará la razón".

Tras denunciar "un total atropello a sus derechos", la intérprete de "Waka Waka" o "Las caderas no mienten" afirmó en el comunicado que "la fiscalía se ha empeñado en recaudar el dinero devengado en giras internacionales y en 'The Voice'", el programa televisivo estadounidense en el que fue jueza, en un período en el que "aún no era residente en España".

Además, recordó que pagó €17,2 millones que le reclamaba el fisco y, por tanto, "no existe ninguna deuda pendiente con Hacienda".

La versión de Shakira

Según su versión, Shakira vivía en España desde 2011, cuando se hizo pública su relación con el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué, pero mantuvo hasta 2015 su residencia fiscal en las islas Bahamas, considerado un paraíso fiscal. La pareja, que tiene dos hijos, anunció su separación en junio pasado.

De su lado, los abogados de Shakira alegan que hasta 2014 la mayor parte de sus ingresos provenían de sus giras internacionales y que hasta ese año no permaneció más de seis meses al año en España, el tiempo necesario para considerar este país como su residencia fiscal.

En mayo, un tribunal en Barcelona desestimó un recurso interpuesto por Isabel Mebarak Ripoll, nombre completo de la artista, quien solicitaba el archivo de la investigación.