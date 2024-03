Sofía Gala blanqueó su nuevo noviazgo tras jugar a las escondidas

Embed - Fermín on Instagram: "Me gusta mirarla, intento buscar mas adentro. De tanto, que voy dando giros y tumbos sin medir la distancia. Perdón si te hiere mi torpeza, ando solo buscando tu reflejo. Que a veces se escapa de mis ojos y se me escurre en las manos . Se me hace imposible mirar por donde camino, es cierto. Se me hace difícil dejar de mirarla a los ojos, al menos un instante (para no tropezarme de nuevo) y así encontrarla entre giros y tumbos, o en un vals mal bailado. Y decirle, te amo. (MUCHO) @socastiglione"

View this post on Instagram A post shared by Fermín (@cementerio.rosa)