Sofía Gala fue demorada en Aeroparque tras un confuso episodio

En tanto, Moria subió un posteo en sus redes sociales que decía "Placer hija mía @socastiglione ya en MDQ para disfrutar de nuestra amada ciudad. Hoy se estrenó Reina Animal, sobrevivís al matadero, te amo, kisses a Fermín, no se pierdan Reina Animal".

Por su parte, la PSA evitó dar información sobre el hecho y al ser consultada evitaron referirse al tema.

Qué dijo Sofia Gala luego de que la bajaran del avión

Tras quedar envuelta en el escándalo, la periodista de TN Mariana Mactas habló con la actriz, quien desmintió de manera rotunda las acusaciones y aseguró que no sabía por qué la habían bajado del vuelo.

“Acá estoy. Es tan ridículo que no se puede hablar. No sé qué pasó. La verdad es que no puedo hablar de eso porque no entendí bien qué pasó”, lanzó la hija de Moria.

Acto seguido, sumó: “Está en mano de mis abogados”. Y concluyó: “Fue bastante divertido. (...) Me bajaron del avión y después me volvieron a subir, porque se ve que no pasó nada”.