La "Traviata" sigue amando a Alfredo, pero a distancia

La música, confirma el director musical de “La Traviata”, Nicola Luisotti, “nos acerca. Es la gran medicina para el alma”. Además, la reapertura del Teatro Real tras tres meses debido a la pandemia del coronavirus “no es solo el calor de la música; es el calor de que volvemos”. A su juicio, “el Teatro Real es un ejemplo que debería ser exportado a todo el mundo, porque sin arte el hombre no puede vivir”. Además, “es el momento de convivir con el problema, al igual que aprendimos a vivir con el cáncer o los accidentes de tráfico. No se puede renunciar a la vida social hasta que no haya una vacuna”.