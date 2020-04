Un viaje secreto al set de Casablanca

De un modo similar al que la película “Hitchcock”, con Anthony Hopkins, se centraba solamente en el rodaje de “Psicosis”, esta producción húngara “Curtiz” es un drama biográfico sobre el director Michael Curtiz que se limita a los pormenores de la filmación de su película mas famosa, “Casablanca”. Curtiz era húngaro y de ahí que prácticamente todo el elenco y equipo de este curioso film biográfico sean de la misma nacionalidad, detalle que sumado a la fotografía en blanco y negro seguramente no la convertirá precisamente en la producción mas popular de Netflix. Sin embargo, es una de las más interesantes, empezando por el hecho insólito de que un director debutante, como Tapas Ivan Topolansky, se atreva con un tema de semejante calibre. Es plausible que tanto Humphrey Bogart como Ingrid Bergman tengan algún diálogo pero no sean más que siluetas en el set de un Michael Curtiz descripto como un hijo de perra, aunque con un toque sensible, muy bien interpretado por Ferenc Lengyel. Curtiz, quien también dirigió “Las aventuras de Robin Hood”, tenía una vida personal complicada, con parientes perseguidos por los nazis en Europa, numerosos amoríos con estrellitas hollywoodenses, y presiones permanentes del estudio Warner Brothers, e incluso de los comités patrióticos del gobierno estadounidense, ya que como emigrado húngaro siempre podía estar en la mira. Todo esto aparece en “Curtiz”, pero los conflictos se centran en la relación con una hija que casi no conoce. El material, sin duda, daba para mas, pero todo lo que sucede en el set de “Casablanca” está logrado, incluyendo el cajoncito que levantaba la estatura del petiso Bogey o los enanos utilizados para que el pésimo avión de utilería de la escala luciera realista. Formidable es la banda sonora jazzística de Gabor Subicz, tanto en los momentos de big band típicamente hollywoodense como en las sutiles orquestaciones de la música incidental.