Sydney Sweeney podría enfrentar cargos por vandalismo y allanamiento ilegal

La actriz de Euphoria fue filmada escalando una de las letras del histórico letrero y podría enfrentar acciones legales por vandalismo y allanamiento ilegal.

La actriz Sydney Sweeney , una de las figuras más reconocidas de la serie Euphoria, quedó envuelta en una controversia luego de ser captada realizando una intervención no autorizada en el icónico cartel de Hollywood , en las colinas de Los Ángeles , un sitio considerado patrimonio histórico de la ciudad.

El episodio tomó estado público tras la difusión de un video por parte del medio estadounidense TMZ, en el que se observa a la actriz, acompañada por un grupo de alpinistas, escalando la letra “H” del letrero durante la noche, mientras un equipo de producción registraba la escena.

“Un equipo de producción filma mientras Sydney asciende bajo el manto de la oscuridad. Ella y su equipo llegaron a la cima de las letras y colgaron un tendedero de sujetadores. Sweeney observa con regocijo su obra. Jeff Bezos es inversor, así que sin duda está bien financiado ”, describió el citado medio al relatar la secuencia.

De acuerdo con la misma fuente, los corpiños quedaron colgados sobre las letras del cartel durante algunas horas, hasta que la actriz y su equipo regresaron para retirarlos. “Dejaron 4 o 5 sostenes” , precisó TMZ.

Si bien Sydney Sweeney contaba con autorización para filmar el letrero , no tenía permiso para subirse a la estructura ni para colgar objetos sobre ella. Esta situación podría encuadrarse legalmente como vandalismo y allanamiento ilegal , dos figuras contempladas en la normativa local.

La Cámara de Comercio de Hollywood advierte: “No se concedió ningún permiso para hacer esto"

Desde la Cámara de Comercio de Hollywood, entidad propietaria y responsable del mantenimiento del cartel, fueron contundentes. “No se concedió ningún permiso para hacer esto, como se requiere”, señalaron en declaraciones citadas por la prensa estadounidense.

Hasta el momento, no se confirmó si la Cámara de Comercio avanzará con acciones legales contra la actriz. Consultados por el episodio, los responsables del organismo no emitieron una respuesta oficial sobre los pasos a seguir.

El cartel de Hollywood, uno de los símbolos más reconocibles de la industria cinematográfica a nivel mundial, cuenta con estrictas normas de acceso y preservación, y cualquier intervención no autorizada suele derivar en sanciones económicas o judiciales. El episodio protagonizado por Sweeney reabrió el debate sobre los límites entre acciones promocionales, performances artísticas y el respeto por el patrimonio histórico.