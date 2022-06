Una Marilyn Monroe en Netflix “que incomodará a todo el mundo”

“Trabajamos en esta película durante horas, todos los días durante casi un año”, añadió de Armas. “Leí la novela de Joyce, estudié cientos de fotografías, videos, grabaciones de audio, películas... todo lo que caía en mis manos. Cada escena está inspirada en una fotografía existente. Estudiábamos cada detalle de la foto y debatíamos sobre lo que ocurría en ella. La primera pregunta era siempre: ‘¿Qué sentía Norma Jeane aquí?’. Queríamos contar el lado humano de su historia. La fama es lo que hizo de Marilyn la persona más visible del mundo, pero también hizo de Norma la más invisible”.

La clasificación NC-17 de la película creó tensiones entre Dominik y Netflix, pero el cineasta dijo, en declaraciones a la publicación ScreenDaily, que no tiene “más que gratitud por Netflix”, señalando que la empresa lo apoyó aunque tuviera algunos problemas con su contenido. Se sabe, sin embargo, que Netflix insistió en traer a la editora de “Hereditary” y “Tenet”, Jennifer Lame, para “frenar los excesos de la película”. Dominik añadió que “Blonde” es “una película exigente. Si al público no le gusta es problema del público. Yo no busco un cargo público sino ser lo más honesto posible con el personaje y con la novela que Oates” También dijo, en otra ocasión, que la película tenía elementos para ofender a mucha gente, dando a entender que el aspecto político, y los personajes mencionados (aunque tantos documentales se hayan ocupado del asunto) podrían también acarrear cierto malestar. El film incluye una escena de violación que también aparece en el libro de Oates. “Blonde” será estrenada por Netflix el 23 de septiembre, aunque aún no se sabe si pasará por algunas salas de cine previamente.



La novela de Oates del año 2000 es una visión ficticia de 700 páginas sobre la vida de Monroe, que The New Yorker calificó en su día como “el estudio definitivo de la celebridad americana”. Netflix ya ha emitido anteriormente películas NC-17 producidas por otros estudios (como “Blue Is the Warmest Color”, de 2013), pero parece que Blonde es la primera película producida por Netflix que recibe tal calificación. En un principio se rumoreaba que la película se estrenaría en mayo fuera de concurso en Cannes, pero eso no ocurrió. Si “Blonde” se estrena en los cines antes de pasar al streaming, la calificación NC-17 podría ser un obstáculo para algunas salas. Sin embargo, según The Hollywood Reporter, Netflix suele recurrir a cadenas indie más pequeñas que pueden no tener las mismas objeciones, por lo que no es tan significativo como si se tratara de un estreno de un gran estudio que depende de una amplia difusión.