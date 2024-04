Vera Spinetta encabeza film vanguardista en el Bafici

Vera Spinetta: Todavía no. Para mí, lo más interesante de esta obra es la mirada naif de un personaje estadounidense sobre la cultura argentina, que encima cae con esos locos. De a poco la historia también enloquece, se hace cada vez más bizarra. Es una película especial, distinta, veremos qué público la recibe.

P.: En parte parece improvisada.

V.S.: Ensayamos mucho, jugamos, propusimos cosas, varias escenas surgieron de ese modo. Y a veces el director, Michael Taylor-Jackson, decía “aquí vamos a poner un plano a lo Godard, porque nos divierte, porque lo amamos”. Michael es bastante particular, terminante y a la vez muy dulce, un pibe bueno. Esta es su opera prima, mucha responsabilidad.

P.: ¿Cómo lo conoció?

V.S.: Por el casting, que tuvo sus particularidades. Como es una historia coral, los intérpretes debíamos entendernos, algo que se fue dando naturalmente. Entré, al otro día entró Sofía Gala, que somos amigas; Gianluca Zonzini, después Bel Gatti, y así. Michael buscaba alguien que hiciera de estadounidense, y lo convencimos para que actuara él. Estuvo muy bien.

P.: Usted compone un personaje de carácter fuerte, que quiere imponer su opinión por encima de la supuesta igualdad que debe reinar en una comuna.

V.S.: Trato de no juzgar a mis personajes, porque de otro modo no podría encarnarlos, pero soy más tranquila.

P.: Vayamos a una comuna más seria, la del drama ítalo-argentino “Soledad”, de Agustina Macri.

V.S.: Importantísimo para mí, un desafío enorme, porque conocía la historia de Soledad Rojas, que hoy es un símbolo de los anarquistas italianos, además era mi primer protagónico, y una película de personajes con un arco dramático muy grande. Fue un proceso larguísimo, de casi tres años, aprendí italiano, con Agustina nos entendimos muy bien, me dejó probar cosas fuera del guión, lo que permitió una interpretación profunda, vívida. Lloraba de emoción, por estar haciendo algo que me motivaba, por tener la posibilidad de salir a jugar fuerte. Porque nuestra profesión es eso, saltar al abismo.

P.: Buena película, una pena que le hayan hecho el vacío a la directora por portación de apellido.

V.S.: Fue un momento controversial, las cosas estaban caldeadas. Pero ella es bárbara, muy talentosa y apasionada.

P.: Desde Marcelo Piñeyro con “Las viudas de los jueves”, usted ha tenido directores valiosos como Lerman, Piroyanski, Giralt. Y también otros, no tan valiosos.

V.S.: Yo era la más chica de esa película. Marcelo, que tiene mucha paciencia, me enseñó todo lo que es el juego del actor con la cámara, lo que sucede entre el actor y la cámara cuando se filma. Fue hermoso reencontrarnos, 13 años después, en la miniserie “El reino”. Yo, de todos me he sentido cuidada, y de todos he aprendido, incluso de los “no tan valiosos”, porque de todas las personas se puede aprender algo. Además nunca tuve que sufrir a nadie hostil en este medio.

P.: No hablamos de las muchas series y miniseries en que ha trabajado.

V.S.: También tengo buenos recuerdos, en especial de “Presentes”, una serie muy linda, que sacaba a la luz temas importantes, como la discriminación. Recuerdo que en la segunda temporada estaba amamantando a Eloísa, mi primera hija.

P.: ¿Cuántos hijos tiene?

V.S.: Dos. Eloísa, de 9 años, y Azul, que es un varón, de 3 y medio.

P.: Qué nombre singular para un varón (como antes era René).

V.S.: Me inspiré en el hijo de Miguel Abuelo, que era muy amigo de mi padre, ambos se admiraban mutuamente. El bautizó a su hijo como Gato Azul. Y lo ves, y es azul. No es un nombre habitual, pero ahora hay varios Azules, ¡a partir de mi Azul!