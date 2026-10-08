Wanda Nara y Mauro Icardi están oficialmente divorciados: qué resolvió la Justicia italiana.

La sentencia del Tribunal de Milán disolvió el matrimonio y rechazó los reclamos económicos de la empresaria, que había solicitado una manutención de 250.000 euros mensuales y una pensión compensatoria de 100.000 euros. Además, el fallo determinó que la Justicia italiana no tiene jurisdicción sobre la custodia de las hijas menores.

El Tribunal de Milán declaró este jueves oficialmente disuelto el matrimonio entre Wanda Nara y Mauro Icardi y rechazó los principales reclamos económicos presentados por la empresaria. La sentencia, firmada por la jueza Anna Cattaneo, puso fin al proceso de divorcio iniciado por el futbolista en noviembre de 2024 y estableció que Nara deberá reintegrarle dos tercios de las costas judiciales.

El documento, de 30 páginas, determinó que la mediática cuenta con in gresos y patrimonio suficientes para sostenerse económicamente por sus propios medios. De esta manera, desestimó tanto el pedido de manutención conyugal de 250.000 euros mensuales como la solicitud de una pensión compensatoria de 100.000 euros por mes.

Icardi difundió la resolución a través de una historia de Instagram, donde compartió una síntesis de los principales fundamentos del fallo. “Rechazó el pedido de manutención como cónyuge de la señora: aquellos famosos 250.000 euros mensuales. La Justicia consideró que cuenta con ingresos y patrimonio suficientes para sostenerse económicamente”, escribió. Luego agregó: “También rechazó su pedido de pensión por divorcio”.

Uno de los argumentos centrales de la defensa de Nara sostenía que había sacrificado su carrera artística después de casarse con Icardi, el 27 de mayo de 2014, en San Isidro, provincia de Buenos Aires, debido a las exigencias de la vida familiar y la crianza de sus hijas.

Sin embargo, el tribunal consideró que esa situación no había sido probada y descartó que correspondiera una compensación económica por ese motivo. En la sentencia, los jueces señalaron: “Por el contrario, se considera que la notoriedad de Nara derivó justamente del matrimonio con Icardi, jugador y capitán del Inter y por lo tanto muy famoso en Italia”.

La sentencia del Tribunal de Milán disolvió el matrimonio y rechazó los reclamos económicos de la empresaria, que había solicitado una manutención de 250.000 euros mensuales y una pensión compensatoria de 100.000 euros.

El fallo fue más allá y sostuvo que “ningún sacrificio profesional fue llevado a cabo por Nara que deba ser aquí compensado”. Sobre esa base, rechazó el pedido de pensión compensatoria y aclaró que la decisión no se fundamentó únicamente en los bienes que la empresaria ya había recibido, sino en la evaluación integral de los requisitos legales para reconocer ese derecho.

En relación con la manutención conyugal, contemplada en el artículo 156 del Código Civil italiano, el tribunal concluyó que la situación patrimonial de Nara no justificaba el pago de una asignación. Por ese motivo, desestimó el reclamo de 250.000 euros mensuales.

Wanda Nara deberá pagar parte de las costas del juicio

Además de rechazar los pedidos económicos de la empresaria, el tribunal resolvió que Nara deberá reintegrar a Icardi dos tercios de las costas judiciales. El monto fue fijado en 5.200 euros, más los gastos generales, el IVA y los aportes correspondientes según la legislación italiana. El tercio restante quedó compensado entre ambas partes.

En su publicación, el delantero del Galatasaray explicó por qué había elegido Italia para tramitar el divorcio. “Esta resolución refleja el motivo por el que elegí tramitar mi divorcio en Italia: que las pretensiones económicas fueran evaluadas y resueltas por la Justicia”, expresó.

No obstante, la disputa judicial entre ambos todavía tiene otro capítulo pendiente en Milán. Se trata de un proceso en el que Icardi solicita la nulidad de la transferencia de determinados inmuebles de su patrimonio y su restitución. Según indicó el futbolista, ese reclamo continúa en curso.

Qué resolvió el tribunal sobre la custodia de las hijas

La sentencia también abordó cuestiones vinculadas con la ruptura de la pareja y las acusaciones cruzadas sobre sus relaciones sentimentales. Sin embargo, la Justicia italiana declaró que carece de jurisdicción para resolver sobre la custodia, la tenencia y la manutención de las dos hijas menores de edad.

En ese apartado, el tribunal evaluó las referencias a supuestas relaciones extramatrimoniales de ambas partes. Sobre los vínculos que Icardi habría mantenido con la China Suárez en 2021 y Nara con el futbolista Keita Baldé en 2022, los jueces señalaron que no había pruebas suficientes y que las partes solo habían presentado artículos de sitios de espectáculos y chimentos, cuyo contenido no consideraron creíble.

El fallo también recordó que Nara anunció en sus redes sociales el fin del matrimonio en septiembre de 2024 y que hizo pública su relación con el cantante L-Gante en octubre de ese año.

En ese contexto, el tribunal rechazó el pedido de Icardi para atribuirle a su entonces esposa la responsabilidad por la ruptura. “Ninguna prueba fue aportada por el demandante en apoyo del hecho de que la relación entre la esposa y el rapero hubiera comenzado antes de octubre de 2024 y que haya sido la causa de la ruptura del matrimonio”, sostuvo la sentencia.

Tras conocerse la resolución, Icardi celebró el resultado en sus redes sociales. “Hoy celebro esta sentencia y el comienzo de una nueva etapa. Hay motivos para brindar”, concluyó.