Dura respuesta del senegalés a Icardi por supuesto affaire con Wanda

keita simona.avif

Por su parte, Baldé comentó: "Lo que hoy nos toca a nosotros, quizás mañana le toca a otro. ¿Cómo te pasa por la cabeza decir algo así? Hemos pasado algún cumpleaños como compañeros de trabajo, un trato cordial".

“Estos viven así y te comen la cabeza, son tontos de verdad, como niños. Yo no quiero que aparezcan nuestros nombres al lado de ellos, no queremos ni tomar un café”, afirmó la pareja del jugador senegalés.

Incluso, afirmó: “Mi marido es futbolista y no gossip (escandaloso), no quiero que esta gente ponga mi nombre en ningún lado”.

Icardi y Baldé fueron compañeros en el Inter de Milán en la temporada 2018/2019 y conformaron una dupla temible en la ofensiva del equipo neroazzurro. Postales con festejos de goles transmitieron una buena relación. En el siguiente ejercicio ambos emigraron a Francia. El argentino se incorporó al París Saint-Germain. El senegalés lo hizo en el Mónaco y en la actualidad milita en el Spartak de Moscú.

Wanda icardi.webp

Icardi ayer no solo dio por sentado que hubo una infidelidad de Wanda con su ex compañero del Inter de Milan, sino que además le envió un texto por Instagram a la esposa. “Te voy a ahorrar el chimento de mañana así tenés tiempo para otra cosa... Solo le avisé a una pobre cornuda consciente que su marido no para de escribirle a mi mujer (no estamos divorciados) desde hace rato. También tengo los mensajes, fotos y todo lo que le ha mandado por mensajitos privados de Instagram porque mi propia mujer me los mandó (obviamente no los voy a publicar)", fue el mensaje de Icardi a un periodista español, que este luego de encargó de difundir.