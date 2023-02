Will Smith vuelve en "Soy Leyenda 2" gracias al final alternativo de la primera película

Goldsman primero explicó cómo la secuela será diferente, incluso usando The Last of Us como referencia:

“Esto comenzará unas décadas más tarde que el primero. Estoy obsesionado con The Last of Us, donde vemos el mundo justo después del apocalipsis pero también después de un lapso de 20 a 30 años. Ves cómo la tierra reclama el mundo, y hay algo hermoso en la pregunta de, a medida que el hombre deja de ser el inquilino principal, ¿qué sucede? Eso será especialmente visual en Nueva York. No sé si subirán al Empire State Building, pero las posibilidades son infinitas".

En el final alternativo, el Robert Neville de Will Smith no murió. En cambio, descubrió que los infectados eran conscientes cuando el macho alfa Darkseeker simplemente estaba tratando de recuperar a su pareja.

Goldsman compartió que este final se explorará más a fondo en la secuela, que también protagoniza Michael B. Jordan:

"Nos remontamos al libro original de Matheson y al final alternativo en oposición al final publicado en la película original. De lo que hablaba Matheson era que el tiempo de ese hombre en el planeta como especie dominante había llegado a su fin. Eso es realmente un algo interesante que vamos a explorar, habrá un poco más de fidelidad al texto original”.