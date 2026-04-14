ZZ Top vuelve a la Argentina: cómo y dónde comprar las entradas + Seguir en









Los liderados por Billy Gibbons se reencontrarán con sus fanáticos argentinos el martes 24 de noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires.

La banda de rock texana vuelve al país.

ZZ Top vuelve a la Argentina, después de 16 años, la icónica banda texana regresa al país con su gira The Big One!.

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Los liderados por Billy Gibbons se reencontrarán con sus fanáticos argentinos el martes 24 de noviembre en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Cómo y dónde comprar las entradas para ZZ Top en el Movistar Arena Las entradas estarán próximamente a la venta en la web del Movistar Arena. Hay una preventa exclusiva para clientes del Banco Galicia el 16 de abril a las 10hs. La venta general será a partir del 17 de abril a las 10hs. Hay 6 cuotas sin interés con Visa Banco Galicia.

VUELVE ZZ TOP A LA ARGENTINA Después de 16 años, la icónica banda texana regresa al pa Precios para los shows de ZZ Top en Argentina:

Campo Delantero $170000

Campo $150000

Campo Trasero $130000

Platea Lateral $140000

Platea Lateral Trasera $130000

Platea Trasera $90000 VUELVE ZZ TOP A LA ARGENTINA Después de 16 años, la icónica banda texana regresa al pa (1) Con una iconografía tan distintiva como su sonido, ZZ Top es sinónimo de barbas, autos hot rod, guitarras giratorias y ese llavero mágico, todos los elementos que trascienden geografía e idioma. El trío se compone actualmente por el cantante y guitarrista Billy Gibbons, el baterista Frank Beard y el bajista Elwood Francis, quien se unió en 2021 tras el fallecimiento del miembro de larga trayectoria Dusty Hill.

El 2022, ZZ Top publicó su más reciente trabajo de estudio, "RAW", registrado al mismo tiempo que el documental "ZZ Top: That Little Ol' Band From Texas", que fue nominado al Grammy. Canciones de ese disco y también clásicos provenientes de obras como "Tres Hombres" (1973), "Fandango!" (1975) y "Eliminator" (1983) serán parte de su presentación en nuestro país. Están en el Salón de la Fama del Rock and Roll, son Héroes del Estado de Texas y llevan décadas llenando estadios en los cinco continentes. Pero más allá de los títulos, lo que hace a ZZ Top es otra cosa: es esa sensación de que cada show puede ser el mejor de tu vida. Su última visita en nuestro país fue en 2010, cuando un Luna Park colmado y eufórico fue testigo de una noche que los presentes todavía recuerdan: los riffs imposibles de ignorar, las luces rojas sobre el escenario y ese groove inconfundible que hace que el cuerpo se mueva solo. Pasaron dieciséis. El 24 de noviembre en el Movistar Arena van a tener la oportunidad de demostrarlo de nuevo.

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