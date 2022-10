A cuánto cotizan Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas este lunes 3 de octubre

Bitcoin comienza octubre sin sobresaltos. Este lunes 3 de octubre, la líder de las criptomonedas mantiene la tendencia que conservó durante septiembre: sin definiciones oscilando entre los u$s18.000 y los u$s20.000. Los analistas creen que mientras no supere esa marca de manera clara o hasta que no alcance los u$s22.500, no habrá noticias para las monedas digitales. Analistas técnicos, por su parte, advierten que el par BTC/USD podría comenzar una nueva caída si se produce un movimiento definitivo por debajo del soporte de los u$s18.500.