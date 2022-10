A cuánto cotizan Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas este martes 4 de octubre

Bitcoin sube 3% y llegó a tocar los u$s20.000 este martes 4 de octubre y entusiasma a los inversores en su segunda jornada con tendencia al alza. Es la tercera vez en la semana que la criptomoneda líder no puede, a pesar de los esfuerzos, superar esta barrera por el sentimiento general del mercado de virar hacia activos más estables y abandonar los activos de riesgo. Sin embargo, los analistas creen que mientras que no alcance los u$s22.500, no habrá noticias para las monedas digitales. Por su parte Ethereum también sube 3% y cotiza en torno a los u$s1.300.