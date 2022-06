Bitcoin cayó un 75%: ¿oportunidad de compra?

bitcoin.JPG

Bitcoin ha sufrido una dramática caída, del orden del 75% desde sus máximos de USD 69.000 de noviembre del año pasado hasta los USD 17.567 de este último sábado.

Lo primero que hay que decir es que se termina para siempre la falsa idea de que las criptomonedas funcionan como cobertura de la inflación. Con la inflación más alta de los últimos 40 años en los EEUU, el bitcoin acumula una caída del 56% en este 2022 mientras que el oro acumula una suba del 2%.

Pero lo más importante es que todo el mercado de las criptomonedas se encuentra en una clara tendencia bajista. Pero no es algo propio de las criptos: el mercado de acciones está sufriendo uno de los peores años y también está en tendencia bajista.

Entonces, ¿el bitcoin se comporta como un activo financiero más? La respuesta es sí, especialmente en momentos de crisis. Tan solo basta con ver cómo se han movido las criptomonedas y las acciones en marzo 2020 (inicio pandemia), el desastre de Evergrande, la aparición de Ómicron y la reciente suba de la tasa de interés e inflación.

Al subir la tasa de interés, los inversores no tienen incentivos para buscar activos de riesgo. Un activo con la volatilidad del bitcoin nunca va a poder ser refugio. Esa cualidad aplica solo para el oro.

La importancia de seguir tendencias

Está lleno de gurúes que pronostican precios del bitcoin. Hay para todos los gustos: USD 100.000, USD 300.000, USD 5.000. Pero la realidad es que no tiene sentido discutir si algo está barato o caro, no tiene relevancia.

Lo importante es poder seguir las tendencias y proteger siempre el capital. Esa es la regla principal para poder perdurar en los mercados, ya sea de criptomonedas, acciones, commodities o lo que fuere.

Hay diferentes técnicas para identificar tendencias, siendo las medias móviles una de las más simples. ¿Y qué nos indica una tendencia? Simplemente nos orienta de cara al futuro sobre lo que puede pasar. No es más que una indicación probabilística.

Entonces, ¿qué hago? ¿Compro o vendo? No hay una respuesta mágica. Pero dada la tendencia bajista, no es momento de comprar porque las probabilidades están en contra. De hecho, lo que más convendría en este momento sería apostar a la continuación de la caída de las criptos, aunque no es tan sencillo de instrumentar (se puede hacer con futuros que cotizan en el Chicago Mercantile Exchange).

Si vos estás comprando y la tendencia está para abajo (tal como sucede ahora), tenés que definir una pérdida máxima. Si el precio de bitcoin (o de cualquier activo) llega al número que equivale a tu pérdida máxima, tenés que vender. Sin vueltas. Ante todo, defender el capital.

Imaginen no haber aplicado stop loss en bitcoin o el resto de las criptomonedas. Estarían con pérdidas de entre el 70% y 95%. ¿Tiene sentido? Absolutamente no. ¿Cuánta plata perdida es suficiente para que salgas de la posición? Es simplemente un mecanismo de supervivencia.

¿Por qué normalmente nadie quiere vender cuando está perdiendo? Porque nos quedamos con la esperanza de que pueda recuperar en algún momento. La contracara es que, aunque la posibilidad de mantener y recuperar exista, la decisión de mantener también pone en riesgo toda la inversión inicial ya que no se limita la pérdida.

Este fin de semana, el bitcoin se puso por debajo de los USD 20.000 que es un nivel de soporte relevante. Aún con la recuperación que tuvo, las probabilidades de ver una aceleración en la caída son muy altas. Y cuando un activo empieza a caer con fuerza, la mayoría de la gente se paraliza. Por eso hay que tener un plan previamente definido.

Se suele decir que bitcoin ya ha caído muchas veces y que siempre volvió a superar los máximos históricos, por lo que volverá a repetirse. Pero pensar eso es un razonamiento muy arriesgado. Que eso haya sucedido no significa que vuelva a ocurrir. Es un error de inferencia lógica que mucha gente comete.

Además, no podemos olvidar la enorme inyección de liquidez de parte de la Reserva Federal, que permitió que todos los mercados actuaran en modo burbuja. Tan solo vean el siguiente dato: la capitalización total del mercado de criptomonedas se encuentra en USD 0,87 Trillions, luego de haber llegado a USD 3 Trillions hace pocos meses.

Entonces, ¿cuándo me conviene comprar? Cuando la tendencia vuelva a ponerse alcista, tal como sucedió a fines de 2020 o mediados de 2021. ¿Y cuándo me conviene vender? Cuando la tendencia sea bajista, tal como está sucediendo desde hace varios meses.

