Warren Buffet categórico: "Si me ofrecieran todo el Bitcoin del mundo por 25 dólares, no lo aceptaría"

Incluso los entusiastas de bitcoin tienden a considerar la criptomoneda como un activo pasivo que los inversores compran y mantienen y esperan ver un aumento en el precio durante un largo período. El propio Buffet comentó que “nadie” tiene poco bitcoin, todos son titulares a largo plazo.

Para los criptoinversionistas más sofisticados, algunas monedas les ofrecen una forma de usar su criptografía de manera productiva, ya sea a través de préstamos o como garantía, para crear beneficios de cartera adicionales. Sin embargo, todavía son jóvenes, altamente especulativos y no han irrumpido en la corriente principal como Bitcoin.

Buffett explicó por qué no ve valor en bitcoin, comparándolo con cosas que generan otros tipos de valor. “Si dijo… por una participación del 1% en todas las tierras agrícolas de Estados Unidos, pague a nuestro grupo u$s25 mil millones, le extenderé un cheque esta tarde”, dijo Buffett. ”Por u$s25 mil millones, ahora poseo el 1% de las tierras de cultivo. [Si] me ofreces el 1% de todos los departamentos del país y quieres otros u$s25 mil millones, te hago un cheque, es muy simple. Ahora bien, si me dijeras que tienes todos los bitcoins del mundo y me los ofrecieras por u$s25, no los aceptaría porque, ¿qué haría con ellos? Tendría que vendértela de una forma u otra. No va a hacer nada. Los departamentos van a producir rentas y las fincas van a producir alimentos”.

Las criptomonedas se han convertido en un activo de inversión, particularmente en el último año, ya que las tasas y la inflación han ido en aumento. En otros mercados, la gente todavía ve un enorme potencial para su uso como dinero digital.

“Los activos, para tener valor, tienen que entregar algo a alguien. Y solo se acepta una moneda. Puedes inventar todo tipo de cosas, podemos poner monedas de Berkshire... pero al final, esto es dinero”, dijo, mostrando un billete de u$s20. “Y no hay ninguna razón en el mundo por la que el gobierno de los Estados Unidos... vaya a permitir que el dinero de Berkshire reemplace el suyo”.

Tanto Buffett como Charlie Munger han hecho comentarios hostiles hacia bitcoin en el pasado. Lo más famoso es que Buffett dijo que bitcoin es “probablemente veneno para ratas al cuadrado”. Munger duplicó ese sentimiento el sábado.

“En mi vida, trato de evitar cosas que son estúpidas y malvadas y que me hacen quedar mal en comparación con otra persona, y Bitcoin hace las tres cosas”, dijo Munger. “En primer lugar, es estúpido porque todavía es probable que llegue a cero. Es malvado porque socava el Sistema de la Reserva Federal... y tercero, nos hace quedar como tontos en comparación con el líder comunista en China. Fue lo suficientemente inteligente como para prohibir bitcoin en China”.