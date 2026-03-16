Cambios en el S&P Merval: una acción entra al panel líder, otra sale y se ajustan las ponderaciones

El índice S&P Merval de acciones argentinas eliminó a una de las compañías más importantes del mercado local.

S&P Dow Jones Indices, la empresa encargada de gestionar los principales índices bursátiles del mundo, anunció cambios en el S&P Merval , el promedio de las acciones argentinas más importantes que cotizan en la bolsa local, con ingresos, salidas y modificaciones en las ponderaciones.

Cabe recordar que el S&P Merval es el principal índice accionario de Argentina y funciona como el termómetro del mercado local. Este indicador refleja la evolución de las acciones de las empresas más importantes y con mayor volumen de negociación que cotizan en Bolsas y Mercados Argentinos, la entidad que administra el mercado de capitales del país.

El cambio más destacado es el ingreso de Ecogas Inversiones (ECOG) al panel líder, mientras que Telecom Argentina (TECO2) dejará de formar parte del indicador.

Con esta modificación, Ecogas se incorporará con una ponderación cercana al 1,2% , en tanto que Telecom tenía un peso aproximado del 2,1% antes de su salida.

El índice S&P Merval de acciones argentinas eliminó a una de las compañías más importantes del mercado local.

Además del reemplazo de empresas, el rebalanceo incluye ajustes en las ponderaciones de varias empresas que integran el índice.

Entre las principales, YPF (YPFD) aumentará levemente su participación al pasar de 15,2% a 15,4%, mientras que Grupo Financiero Galicia (GGAL) subirá de 14% a 14,2%. También registrará un incremento Pampa Energía (PAMP), cuyo peso dentro del índice avanzará de 10,3% a 10,5%.

Entre los cambios más notorios del rebalanceo aparece Banco de Valores (VALO), que elevará significativamente su participación dentro del índice, pasando de 1,7% a 2,7%. En contraste, Banco Macro (BMA) mostrará una leve reducción en su ponderación, que se ajustará de 9% a 8,9%, mientras que BBVA Argentina (BBAR) disminuirá marginalmente de 8,1% a 8,0%.



Los cambios anunciados por S&P Dow Jones Indices entrarán en vigencia la próxima semana.