Bitcoin en picada: ¿por qué caen las criptomonedas y qué puede pasar?

Desde noviembre de 2021, cuando alcanzó un pico de US$ 67.617, Bitcoin perdió más de un tercio de su valor, con un retroceso del 65%.

Causas del derrumbe del Bitcoin y las criptomonedas

Uno de los motivos de la caída de la divisa digital más negociada del mundo también está vinculado con la creciente tasa de inflación en los Estados Unidos y la decisión de la Reserva Federal de ese país de subir dos veces la tasa de interés en lo que va del año para contenerla. Este martes, la FED anunciará un nuevo ajuste en las tasas, que sería de 75 puntos básicos.

Analistas explican que cuando suben las tasas, disminuye la demanda de activos de riesgo especulativos como las criptomonedas. En la última semana, el Bitcoin perdió el 28% de su valor y se estima que la racha negativa continuará.

La misma situación sufre Ethereum, la segunda moneda virtual de mayor capitalización en el mercado: cae 10% y se ubica en los u$s1000; en lo que va del año, su valor se desploma un 70%.

Como estaba previsto por los analistas, la caída se da a medida que crece el miedo en el mercado tras el desalentador contexto económico global. El precio de bitcoin decayó luego de que el gobierno de Estados Unidos anunciara al final de la semana un aumento de inflación interanual de 8,6%, su máximo en 41 años.

Similar a Estados Unidos, Europa registra una inflación del 8,1%, su mayor pico en 39 años, por lo que la semana pasada comunicó que aumentará los tipos de interés. De este modo, el viejo continente se une a la potencia americana que ya había aplicado esta medida para dar respuesta al incremento de precios.

Tales anuncios, sumados al avance de la guerra rusa contra Ucrania y la probabilidad de recesión global, han hecho que los inversionistas reaccionaran vendiendo sus fondos en la criptomoneda. De este modo, el movimiento hizo que su precio decaiga y podría incluso llevarlo a precios más bajos en los próximos días, tal como sucede actualmente en el mercado bursátil.

El retroceso en los valores de las criptomonedas dio origen a una etapa denominada "criptoinvierno": los precios caen fuerte y sorpresivamente y no se pronostica ninguna mejoría para la segunda mitad del año.

Ahora, la capitalización total de este mercado cae por debajo de los u$s900.000 millones.

El derrumbe del mercado de criptomonedas provoca que algunas de las empresas más importantes del anuncien recortes y despidos de personal.

"Miedo extremo" en el mercado de bitcoin

Según el índice de Fear and Greed, el sentimiento del mercado en este momento se mantiene con «miedo extremo» en una escala de 11 de 50 desde la noche. Tal cifra implica una baja de 2 puntos respecto al anterior informe, lo que refleja una ligera agudización de este temor que ha caracterizado al mercado bajista de este año.

Es crucial en momentos así no tomar decisiones impulsivas y mantener la estrategia de trading para no llegar a situaciones no deseadas. Escenarios como este deben estar previstos en un plan de riesgo para evitar sorpresas y manejar las emociones.

Es por eso que entre los entusiastas que holdean se mantiene el sentimiento alcista a largo plazo, más allá de que no haya garantía de su alza y las predicciones para el futuro cercano continúen bajistas.