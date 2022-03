Christine Lagarde denunció que Rusia elude las sanciones de Occidente con criptomonedas

Lagarde consideró que los criptoactivos son una amenaza y han sido una amenaza en el pasado porque se han realizado con ellos transacciones dudosas y criminales. Ahora se están usando para evitar las sanciones impuestas a Rusia por su invasión a Ucrania, según la presidenta del BCE.

Al mismo tiempo, aseguró que observan que los refugiados ucranianos llegan a Eslovaquia, Hungría, Polonia y otros países cargados de bolsos llenos de billetes de grivnas, que no pueden cambiar con rapidez ni a euros, ni a otras divisas europeas porque la moneda ucraniana ya no cotiza en el mercado de divisas y no hay tipo de cambio de referencia. Esto es, según Lagarde, una muestra de la confianza que la población en general todavía tiene en el efectivo.

Casi 3,5 millones de ciudadanos ucranianos, en su mayoría mujeres, niños y personas mayores, han dejado su país a consecuencia de la invasión rusa, según cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Muchos cruzan las fronteras con sus ahorros, pero no pueden pagar sus necesidades fundamentales porque no pueden cambiarlos ni en euros, ni en otras divisas europeas debido a que el tipo de cambio que se les ha ofrecido es exageradamente elevado o porque se les imponen unas comisiones impresionantes.

Por eso, la Unión Europea y el BCE tratan de encontrar una manera de que puedan cambiar el efectivo estableciendo un mecanismo de cambio que acepten los bancos y casas de cambio. Por último, Lagarde se mostró a favor de la propuesta del Presidente Joe Biden de lanzar un dólar digital.