El mal humor global golpea a los bonos argentinos en dólares

En la víspera, las acciones tecnológicas cayeron con fuerza, con un desplome notable en empresas de chips y semiconductores, como Nvidia, que había sido una de las estrellas del año en el mercado bursátil. Este efecto se trasladó a la bolsa japonesa que cerró con fuertes caídas y argentina no logra escapar a ese efectivo negativo.

No obstante, cabe recordar que existen varias teorías que sustentan que septiembre, históricamente, presenta un patrón negativo. Una de ellas sostiene que los traders, al regresar al trabajo después de las vacaciones de verano, r eequilibran sus carteras en septiembre, aumentando el volumen de ventas y ejerciendo presión sobre los precios de las acciones.

Otra teoría sugiere que la emisión de bonos se incrementa en septiembre a medida que las vacaciones de verano llegan a su fin; estas ventas de bonos atraen dinero que, de otro modo, habría respaldado los precios de las acciones.

Otra explicación culpa a los fondos mutuos, cuyo año fiscal típicamente finaliza el 31 de octubre. Según esta teoría, los fondos cierran posiciones perdedoras en los últimos meses de su año fiscal por motivos fiscales.

Ninguna de estas explicaciones es completamente concluyente. Aunque la actividad comercial tiende a disminuir durante los meses de vacaciones de verano, el comercio algorítmico y la movilidad laboral en la era de los smartphones han atenuado en cierta medida el impacto que las vacaciones de verano tienen en las acciones. Además, investigaciones han demostrado que los fondos mutuos tienden a anticipar las presiones de precios derivadas de la venta estacional y ajustan sus estrategias en consecuencia.

Wall Street: el impacto en los bonos nominados en dólares

La reducción del riesgo país es crucial para el Gobierno en su intento de recuperar el acceso a los mercados de financiamiento voluntario. Sin embargo, este objetivo enfrenta numerosos desafíos, entre ellos la variabilidad en el humor de los mercados, como se evidenció en las últimas sesiones y a pesar de que el ministro de Economía, Luis Caputo, desestimara el impacto del índice.

Este débil inicio del mes sigue a un agosto volátil, pero con un cierre positivo para los principales índices bursátiles, que se acercaron a sus niveles más altos históricos. Esta mayor turbulencia ha llevado a los inversores a adoptar una postura más conservadora, afectando a los activos considerados más riesgosos. Los bonos argentinos no han quedado exentos de esta tendencia, con un aumento del riesgo a 1.467 puntos básicos. El martes, los bonos sufrieron caídas generalizadas de entre el 2,5% y el 3%.

El equipo económico del Gobierno asegura que no hay urgencia para regresar a los mercados, dado que los pagos de deuda para el próximo año estarían cubiertos. No obstante, Caputo, aún no explicó claramente cómo se financiarán los vencimientos que superan los u$s10.000 millones con bonistas privados.

inversiones mercados finanzas vivo acciones bonos Depositphotos

Aunque las cotizaciones han mejorado en las últimas semanas, la deuda argentina sigue mostrando dificultades para alejarse de la zona de 1.500 puntos básicos de riesgo país. Estos niveles complican el acceso al financiamiento voluntario en los mercados internacionales, del cual Argentina no ha sido parte desde principios de 2018.

El Gobierno espera que el blanqueo de capitales incremente la demanda de bonos en dólares, que forman parte de las opciones de inversión para quienes regularicen su situación. Uno de los bonos que ha ganado popularidad recientemente es la serie 3 del Bopreal, conocido como BPY26. Emitido por el Banco Central para los importadores, este bono vence durante la presidencia de Javier Milei, lo que podría proporcionar mayor certeza a los inversores sobre su cobro.

Por otro lado, el control cambiario sigue manteniendo una brecha relativamente alta. El Gobierno ha intensificado sus esfuerzos para evitar aumentos en los dólares financieros. Además del “dólar blend”, que destina un 20% del total de exportaciones al contado con liquidación, el Tesoro también ha vendido parte de los dólares adquiridos en los últimos meses para absorber pesos. En los últimos dos meses, estas ventas específicas habrían sumado unos u$s700 millones.