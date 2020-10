Wall Street rebotó hasta el 1,6% impulsado por las empresas tecnológicas

El repunte se produjo después de una caída de más del 3% un día antes de los principales índices de Wall Street, lo que subraya la volatilidad del mercado antes de las elecciones presidenciales de la próxima semana y los crecientes temores por el COVID.

Las acciones se recuperaron luego de que los inversores anticiparon sólidos resultados de una lista de las empresas tecnológicas más importantes, como Apple Inc, Amazon.com Inc, Alphabet Inc y Facebook Inc .

Las ventas de Alphabet volvieron a crecer en el tercer trimestre, mientras que las de Amazon y Facebook superaron las expectativas del mercado en reportes que se conocieron tras el cierre regular de las operaciones. Las firmas de tecnología tuvieron un aumento en la demanda de sus productos y servicios durante la pandemia.

El Promedio Industrial Dow Jones subió 139,16 puntos, o un 0,5%, a 26.659,11 unidades. El S&P 500 ganó 39,08 puntos, o un 1,1%, a 3.310,11 unidades, y el Nasdaq Composite sumó 180,73 puntos, o un 1,6%, a 11.185,59 unidades.

La economía de Estados Unidos creció a un ritmo récord en el tercer trimestre a medida que el gobierno canalizó más de 3 billones de dólares en ayuda por la pandemia. Los datos indican una suba del 33,1% del PBI en proyección anual. Un informe separado mostró que las solicitudes semanales por beneficios de desempleo cayeron más de lo esperado la última semana.