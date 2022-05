Acciones argentinas se hundieron hasta 11% ante el temor global de mayores subas de tasas

En medio de derrumbes de hasta 5% en los principales índices de la bolsa de Nueva York, los papeles de empresas argentinas sufrieron bajas generalizadas, encabezadas por Ternium (-10,8%); Mercado Libre (-10,1%); Transportadora Gas del Sur (-6,8%); YPF (-5,9%); y Globant (-5,5%).

En la bolsa porteña, por su parte, el índice líder S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) cedió un 3,3%, a 86.434 puntos, contra una retracción del 0,2% el miércoles.

Las acciones estadounidenses sufieron el jueves su peor caída desde 2020, ya que la confianza de los inversores se desplomó ante la preocupación de que la subida de las tasas de interés de la Reserva Federal no sea suficiente para controlar la creciente inflación.

Las grandes tecnológicas se desplomaron hasta 8,3%, incluyendo a Alphabet Inc, Apple Inc, Microsoft Corp , Meta Platforms, Tesla Inc y Amazon.com .

Sin embargo, no han sido sólo los valores de alto crecimiento los que sufrieron en 2022, ya que la perspectiva de subidas de tasas hizo que los inversores cuestionaran su potencial de ganancias futuras. La baja afectó a todas las áreas del mercado, ya que los inversores se dirigieron a las salidas.

"Los inversores no están mirando los fundamentos (como los beneficios) en este momento, y esto es más una cuestión de confianza", dijo Megan Horneman, directora de inversiones de Verdence Capital Advisors.

El banco central estadounidense subió el miércoles las tasas de interés en medio punto porcentual, como se esperaba, y el presidente de la Fed, Jerome Powell, descartó explícitamente una subida de 75 puntos básicos en una próxima reunión. Los operadores, sin embargo, elevaron el jueves sus apuestas a una subida de 75 puntos básicos en la reunión de junio de la Fed.

Según datos preliminares, el S&P 500 perdió 148,70 puntos, o un 3,5%, a 4.149,31 unidades, mientras que el Nasdaq perdió 635,21 puntos, o un 4,9%, a 12.329,65. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 1.033,07 puntos, o un 3%, a 33.027,99 unidades. Sólo un pequeño número de componentes del S&P 500 cerró en alza, uno de los cuales era Twitter Inc.

En el ámbito local, la pelea pública entre el presidente Alberto Fernández y su vice Cristina Fernández por la coyuntura de la política económica se conjuga contra la perspectiva financiera a corto y mediano plazo.

Bonos y riesgo país

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos nominados dólares experimentaron bajas de hasta 2,6%, como el Bonar 2041 (ley local). Entre los globales (ley extranjera), el que vence en 2035 perdió un 2,2%.

"En los últimos 30 días las caídas promediaron 3% en bonos de ley extranjera y 4% en bonos de ley local; mientras que en lo que va del año las caídas alcanzaron 6% y 10% respectivamente. De este modo, los bonos bajo ley extranjera se mostraron más resilientes y el diferencial de precio entre ambos grupos alcanzó a 3,2 dólares en promedio", reportaron desde Puente.

En ese marco, el riesgo país argentino que elabora el banco JP.Morgan subía 1,1%, a 1.783 unidades.

Por su parte, los bonos en pesos extendieron su rally alcista, y treparon hasta 2,7%. La semana próxima el INDEC anunciará el alza de precios durante abril, que a criterio de analistas privados tendrá un piso del 5,5%, tras el abrupto salto del 6,7% en marzo y un acumulado del 16,1% en el primer trimestre, las mayor suba en 30 años.