Quién es Claudia Sahm, la creadora del indicador que sembró el terror en los mercados

Claudia Sahm había dicho que la Fed debería haber recortado las tasas el miércoles al término de su última reunión. También le señaló al Wall Street Journal que no cree que la economía esté al borde inmediato de una recesión, pero que la situación está empeorando. En ese marco, el Bank of America proporcionó una tabla histórica de las veces que se activó en el pasado.

¿Quién es Claudia Sahm?

Claudia Sahm es una reconocida economista estadounidense que ha ganado prominencia por sus investigaciones en macroeconomía, políticas públicas y bienestar social. Con una carrera que abarca tanto el ámbito académico como el gubernamental, Sahm se ha convertido en una voz influyente en debates sobre la economía y las políticas fiscales.

Formación Académica y Carrera Profesional

Claudia Sahm obtuvo su doctorado en Economía de la Universidad de Michigan. Su trabajo de investigación se ha centrado en temas de economía del comportamiento, ciclo económico y políticas fiscales. Comenzó su carrera en el sector académico, donde impartió clases y realizó investigaciones en varias instituciones, incluyendo la Universidad de Notre Dame y la Universidad Estatal de Michigan.

Contribuciones en la Reserva Federal

Una parte significativa de la carrera de Sahm se desarrolló en la Reserva Federal de los Estados Unidos. Como investigadora sénior, se destacó por su trabajo en el desarrollo de indicadores económicos que ayudaron a prever recesiones y evaluar la salud de la economía. Entre sus contribuciones más notables se encuentra la "Regla de Sahm", un indicador que utiliza la tasa de desempleo para identificar el inicio de recesiones económicas. Este indicador se ha convertido en una herramienta útil para los formuladores de políticas y analistas económicos.

Activismo y Defensa del Bienestar Social

Claudia Sahm ha sido una defensora activa de políticas que promuevan el bienestar social y la equidad económica. Ha argumentado en favor de programas de estímulo fiscal y de ayudas directas a los ciudadanos, especialmente en tiempos de crisis económica. Durante la pandemia de COVID-19, Sahm fue una de las voces prominentes que abogaron por pagos directos a las familias para ayudar a mitigar los impactos económicos de la crisis sanitaria.

Publicaciones y Medios

Además de sus trabajos académicos y técnicos, Sahm ha escrito extensamente para el público general en medios como The New York Times, The Washington Post y The Atlantic. Su capacidad para comunicar conceptos económicos complejos de manera accesible ha contribuido a su reputación como una de las economistas más influyentes de su generación.

Reconocimientos y Futuro

El impacto de Claudia Sahm en la economía y las políticas públicas ha sido reconocido con numerosos premios y distinciones. Su capacidad para combinar rigor académico con una pasión por el servicio público continúa inspirando a futuros economistas y formuladores de políticas. En la actualidad, Sahm sigue siendo una voz activa en debates sobre economía y bienestar, utilizando su plataforma para abogar por políticas que beneficien a todos los sectores de la sociedad.

Qué es la Regla de Sahm

Tal como explica a Ámbito, Leo Anzolone, director del Centro de Estudios Políticos y Económicos (CEPEC), la regla de Sahm es una herramienta que ayuda a identificar recesiones económicas. Se basa en un indicador simple: "Si la tasa de desempleo aumenta en 0,5 puntos porcentuales o más en un periodo de tres meses, sugiere que la economía podría estar entrando en una recesión".

Y agrega que esta regla se utiliza para "proporcionar señales tempranas de una desaceleración económica y ayuda a tomar decisiones". Así fue que los mercados bursátiles globales entraron en modo pánico desde la semana pasada, cuando el débil informe de empleo en EEUU gatilló "la Regla de Sahm", el fiable indicador de que la economía entró en recesión.

Tal como se dijo, el indicador lleva el nombre de su creadora, Claudia Sahm, una economista exfuncionaria de la Reserva Federal y la Casa Blanca. Y es como bien explicó Anzalone, la regla que indica que comenzó una recesión cuando el promedio móvil de tres meses de la tasa de desempleo en EEUU está 0,5 puntos porcentuales o más por encima de su mínimo durante los 12 meses anteriores.

Dicho umbral se cruzó cuando los datos del gobierno norteamericano mostraron que la tasa de desempleo había alcanzado el 4,3%, su nivel más alto desde octubre de 2021.

La lectura de la Regla de Sahm alcanzó los 0,53 puntos en julio, según el Banco de la Reserva Federal de St. Louis. Florian Ielpo, jefe de investigación macroeconómica en el gestor de inversiones Lombard Odier, dijo a la prensa estadounidense que la regla era un indicador "puramente empírico" sin "base teórica". Pero los mercados "han sacado claramente la conclusión de que habrá una recesión", añadió.

Regla de Sahm.png Fuente: Bank of America (BofA).

Los inversores están preocupados de que la Fed haya esperado demasiado tiempo para recortar las tasas de interés, que se encuentran en su nivel más alto en 23 años, valores a los que fueron llevadas para frenar la inflación desbocada. A pesar de los datos, hasta la propia Sahm dudaba de que la economía estadounidense esté contrayéndose.

"No estoy preocupada de que, en este momento, estemos en una recesión", dijo a la revista Fortune el viernes. "Nadie debería estar en modo pánico hoy, aunque parece que algunos podrían estarlo", agregó, señalando que las principales medidas de la economía "aún lucen realmente bien".

Sahm destacó el aumento del ingreso de los hogares junto con el gasto del consumidor y la inversión empresarial resilientes. "Esta vez realmente podría ser diferente", dijo.