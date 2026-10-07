Surge un nuevo competidor para Anthropic

Reflection AI, una empresa emergente respaldada por Nvidia, presentó un modelo de inteligencia artificial de código abierto diseñado para competir con las herramientas chinas y otras estadounidenses.

Soy Andrew. Tenemos noticias sobre un nuevo modelo de IA de ponderación abierta que podría desafiar a Anthropic y OpenAI , y proviene de una empresa emergente estadounidense.

Las implicaciones de un modelo de ponderación abierta exitoso en EEUU son significativas. Si las empresas abandonan los modelos cerrados, más costosos, la viabilidad económica de los modelos de negocio de Anthropic y OpenAI se vería seriamente comprometida. Esto afectaría negativamente sus valoraciones y también podría repercutir en las de otros gigantes tecnológicos, muchos de los cuales han invertido en estos laboratorios. Más información a continuación.

Se espera que Anthropic salga a bolsa el próximo mes en la que podría ser la mayor OPV de la historia . Sin embargo, el gigante de la inteligencia artificial se enfrenta a una serie de obstáculos cada vez mayores.

Existe la cuestión de la seguridad de sus modelos (más detalles a continuación). Además, hay una creciente competencia, no solo de OpenAI, sino también de modelos de código abierto más económicos procedentes de China , y ahora también de Reflection AI, una empresa emergente estadounidense respaldada por Nvidia, según informa Sri Muppidi.

Les presentamos Beam, el esperado modelo de Reflection . Beam, presentado el lunes , se centra en la codificación y los agentes de IA, aplicaciones muy populares entre los usuarios empresariales.

Reflection afirmó que el rendimiento de razonamiento de Beam está a la par con GLM-5.2, un potente modelo de ponderación abierta de la empresa emergente china Z.ai, y supera a muchos modelos occidentales de ponderación abierta.

Más importante aún, requiere menos potencia informática para completar las tareas que sus rivales chinos, lo cual es importante para aplicaciones que consumen muchos recursos, como los agentes, según declaró a DealBook Stephanie Zhan, socia de Sequoia Capital, empresa que invirtió en Reflection.

Se trata del primer ataque de Reflection en la carrera por la IA, empresa fundada en 2024 por dos antiguos investigadores de Google DeepMind, Misha Laskin e Ioannis Antonoglou.

La compañía ha recaudado miles de millones de dólares de inversores como Nvidia, Sequoia, Disruptive Technology Advisers y 1789 Capital, la firma de inversión de la que Donald Trump Jr. es socio. Reflection fue valorada recientemente en 25 mil millones de dólares .

Los modelos de código abierto se han convertido en un tema de gran debate en la IA. Estas herramientas, que los usuarios pueden modificar, han ganado popularidad a medida que las empresas buscan alternativas más económicas a los modelos de código cerrado de empresas como Anthropic, Google y OpenAI.

OpenAI

Los desarrolladores han adoptado cada vez más modelos de ponderación abierta y potentes provenientes de laboratorios chinos, lo que preocupa a los líderes de Silicon Valley y Washington . Esto ha impulsado el interés en herramientas similares desarrolladas por empresas occidentales como Meta, Thinking Machines Lab (fundada por un exejecutivo de OpenAI) y Mistral, la empresa francesa líder en inteligencia artificial .

Reflection se suma a los desafíos que enfrenta Anthropic, mientras la compañía avanza hacia su salida a bolsa:

Según The Information, dos de los clientes más importantes de Anthropic, Meta y Microsoft, estarían reduciendo el uso de las herramientas Claude de la compañía como medida de ahorro. Incluso pequeñas reducciones en el uso por parte de clientes importantes podrían afectar negativamente al negocio de Anthropic. (En un borrador del folleto de salida a bolsa obtenido por Reuters, Anthropic reveló que solo dos empresas, cuyos nombres no se mencionaron, representaron aproximadamente una cuarta parte de sus ingresos el año pasado).

Según BBC News, el Pentágono ha dejado de utilizar los modelos de Anthropic en medio de una disputa con el laboratorio de inteligencia artificial.

Los laboratorios chinos no solo están atrayendo usuarios, sino también recursos financieros: según se informa, DeepSeek está recaudando al menos 12.000 millones de dólares en nueva financiación y está considerando salir a bolsa el próximo año, al igual que Moonshot AI , la empresa detrás del popular modelo Kimi K3.

Esto es lo que está pasando

La Corte Suprema está considerando si se puede demandar a las compañías petroleras por el cambio climático. El lunes, los magistrados escucharon los argumentos sobre si los municipios y los estados pueden demandar a las empresas energéticas para que paguen por los daños que, según afirman, causaron los fenómenos meteorológicos extremos. (Parecían escépticos ante los intentos de la industria de frenar las demandas). Si el caso prospera, podría abrir la puerta a decenas de demandas similares.

El presidente Trump impulsa una reducción en los precios del diésel antes de las elecciones de mitad de mandato. Trump firmó una orden ejecutiva que permite a los conductores comprar diésel teñido de rojo, exento de impuestos , que se utiliza principalmente en la agricultura y la construcción. El precio promedio del diésel se mantuvo en torno a los 6,32 dólares por galón, debido a las huelgas en refinerías de Oriente Medio y Rusia que afectan al suministro mundial, incluso cuando el crudo Brent, la referencia internacional del petróleo, cayó por debajo de los 98 dólares por barril el martes.

Según informes, la Reserva Federal está revisando los préstamos de crédito privado de los bancos de Wall Street. Funcionarios de la Reserva Federal de Nueva York han examinado a JPMorgan Chase, Wells Fargo, Barclays y Morgan Stanley desde la primavera, formulando preguntas sobre su exposición, gestión de riesgos y garantías, informa Semafor, citando fuentes anónimas. Una de las razones de la revisión fue la decisión de JPMorgan en marzo de rebajar el valor de algunos préstamos a prestamistas de crédito privado , según Semafor.

Elon Musk vuelve a ser trillonario. El repunte de las acciones de SpaceX y Tesla el lunes elevó su patrimonio neto en 65.000 millones de dólares , hasta alcanzar los 1,04 billones. Este aumento de su riqueza teórica coincide con el auge de la inteligencia artificial en la fortuna de algunos magnates: las aproximadamente 100 fortunas tecnológicas que figuran en la lista de multimillonarios de Bloomberg acumularon un patrimonio teórico combinado de 845.000 millones de dólares durante los primeros nueve meses del año, mientras que las de sectores no tecnológicos perdieron un total de 62.000 millones de dólares en ese mismo periodo.

¿Cuánto tiempo puede durar la bonanza de ganancias de Wall Street?

Wall Street tuvo un excelente primer semestre de 2026 en términos de ganancias, gracias a un período excepcional para las transacciones, lo que impulsó la prosperidad de su ciudad natal.

La cuestión es si una posible desaceleración en las fusiones y las OPV podría empañar la buena racha.

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Superando las expectativas: Las ganancias de los bancos de Wall Street alcanzaron los 45.900 millones de dólares en el primer semestre de 2026 , según un informe publicado esta mañana por Tom DiNapoli , contralor del estado de Nueva York. Esto representa un aumento de aproximadamente el 51% con respecto al mismo período del año anterior.

Más información del informe:

Se prevé que los beneficios superen los 90.000 millones de dólares en el ejercicio completo.

En 2025, el sector de valores empleaba a 207.400 personas en la ciudad de Nueva York. Esta cifra fue la más alta desde que se iniciaron los registros de datos en el año 2000.

El año pasado, la remuneración anual promedio para los trabajadores de Wall Street en la ciudad de Nueva York fue de 561.770 dólares, incluyendo las bonificaciones.

¿Qué hay detrás de esta bonanza? En un comunicado, DiNapoli mencionó el auge del gasto en inteligencia artificial (impulsado ahora por los enormes préstamos que están gestionando los bancos ), así como el aumento del volumen de operaciones debido a la alta volatilidad del mercado.

Las fusiones y adquisiciones también contribuyeron significativamente. El valor de las operaciones anunciadas a nivel mundial en el primer semestre del año fue de 2,77 billones de dólares, según LSEG, la cifra más alta registrada en el primer semestre de un año desde 2002 .

Pero hay motivos para preocuparse por lo que queda del año. El volumen de fusiones y adquisiciones disminuyó drásticamente en el tercer trimestre , que registró el nivel más bajo de transacciones superiores a los 10.000 millones de dólares desde el cuarto trimestre de 2024. Los negociadores citaron el aumento de los costes de endeudamiento y la creciente inflación como causas de preocupación, aunque muchos aún esperaban un buen cierre de 2026.

Otra cuestión importante son las OPV (Ofertas Públicas Iniciales), ya que empresas como Oura, fabricante de dispositivos médicos, han retrasado sus salidas a bolsa. Un número creciente de OPV se han pospuesto debido a que los rendimientos de los bonos siguen siendo altos, lo que genera inquietud entre los inversores a la hora de invertir en ofertas de acciones de alto riesgo. (Las OPV son más sensibles a las condiciones del mercado que las fusiones).

Una excepción podría ser la salida a bolsa de Anthropic, que parece estar encaminada a debutar a mediados de noviembre. Esta gigantesca oferta podría generar enormes comisiones para sus suscriptores , entre los que se incluyen Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase y Citigroup, lo que sería una buena noticia para las arcas del estado de Nueva York.

Una contundente advertencia sobre la IA para los legisladores de Nueva York

Jacob Coxon , el investigador cuya advertencia sobre los riesgos existenciales de la inteligencia artificial desató una tormenta mundial el mes pasado, testificó el lunes ante el Consejo Municipal de Nueva York .

“Siguiendo por este camino”, dijo Coxon, “creo que es más que probable que la humanidad pierda el control ante estas IA y que esto podría acabar con la extinción humana”.

Sus declaraciones se hicieron eco de su publicación en redes sociales en la que anunciaba su renuncia a Anthropic por preocupaciones sobre el ritmo de desarrollo de su inteligencia artificial. Dicha publicación cuenta ahora con casi 175 millones de visualizaciones.

La advertencia de Coxon "impulsó a muchos niveles de gobierno a tomar medidas", declaró el asambleísta Alex Bores a DealBook. Bores, quien se postuló este año para el 12.º distrito congresional de Nueva York con una campaña centrada en la regulación de la IA , también testificó en la audiencia del lunes.

El Ayuntamiento está sopesando aproximadamente 10 proyectos de ley relacionados con la IA. Entre ellos se incluye una normativa que exigiría a las empresas recibir una evaluación de seguridad independiente de sus modelos antes de su lanzamiento y que proporcionaría protección a los denunciantes en las empresas tecnológicas.

Según Bores, los legisladores estatales también planean introducir una "prohibición de la superinteligencia o la auto-mejora recursiva". Esto contrasta notablemente con el enfoque preferido del presidente Trump , que consiste en permitir que las empresas de IA se autorregulen .

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Los bancos más expertos en IA

Para la mayoría de las industrias, la carrera por adoptar la inteligencia artificial se considera importante, si no cada vez más existencial.

Esto es especialmente cierto en el sector bancario. La firma de investigación Evident afirmó que la implementación de esta tecnología en dicho sector ha alcanzado su ritmo más rápido desde 2023.

Evident también presentó su última clasificación sobre cómo los bancos están adoptando la IA, y le explicó a Michael de la Merced qué aspectos tienen en cuenta cada vez más los prestamistas en lo que respecta a las herramientas de IA.

La metodología: Utilizando datos públicos, Evident evaluó a 50 de los principales bancos de Norteamérica, Europa y partes de la región de Asia-Pacífico en función de cuatro aspectos de la adopción de la IA: talento, innovación, liderazgo y transparencia.

Aquí están los 10 primeros y su posición el año pasado:

J.P. Morgan Chase (1) Capital One (2) Banco Real de Canadá (3) Banco comercial (4) Wells Fargo (6) UBS (7) Bank of the America (10) Citigroup (12) Morgan Stanley (5) Banco TD (13)

Por qué es importante: Los líderes del ranking fueron pioneros en la adopción de la IA, invirtieron fuertemente en esta tecnología, lo que les permitió ser más eficientes y crear mejores herramientas, según declaró Alexandra Mousavizadeh , fundadora y directora ejecutiva de Evident, a DealBook. (Morgan Stanley, por ejemplo, ha ahorrado más de un millón de horas de desarrollo gracias a la IA, que está reinvirtiendo en tecnología, según Evident).

Por el contrario, según Mousavizadeh, las empresas rezagadas podrían empezar a notar las consecuencias de su falta de adopción de la IA en sus negocios en los próximos uno o dos años. También podrían enfrentarse a una competencia más dura por parte de rivales con mayor dominio de la tecnología, incluyendo entidades financieras más jóvenes como Revolut.

Dicho esto, otros, como Torsten Slok, economista jefe de Apollo Global Management, se muestran escépticos sobre si la IA está haciendo que la economía sea fundamentalmente más eficiente .

Los bancos están atentos a dos aspectos relacionados con la IA:

Cuánto pueden ganar con la implementación de estas herramientas. (Además, están controlando los gastos , por ejemplo, utilizando modelos de ponderación abierta para reducir costos).

Crear mecanismos de protección sofisticados y reforzar sus ciberdefensas , dijo Mousavizadeh.

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