Wall Street opera de manera mixta, en la previa de resultados clave de los bancos y datos del IPC

La bolsa de EEUU cotiza mixta y con poco volumen, a la espera de los balances del tercer trimestre y del dato de inflación estadounidense. En tanto, el petróleo volvió a subir hasta los u$s106 impulsado por la continuidad de los ataques a la red eléctrica en Ucrania y la tensión bélica en Medio Oriente.

Wall Street opera de manera mixto y tono calmo este lunes, luego del impulso alcista registrado al cierre de la semana pasada. La actividad financiera se ve parcialmente condicionada por el feriado del Columbus Day en EEUU, que mantiene paralizadas las operaciones en el mercado de bonos.

Los inversores se preparan para una semana cargada de importantes datos macroeconómicos, aunque la gran noticia de la jornada proviene de los mercados energéticos . Por un lado, el presidente estadounidense Trump anunció el viernes que su Administración había alcanzado un acuerdo para que Rusia suministrara 300.000 toneladas métricas de diésel a los mercados nacionales e internacionales. Esta medida supone una relajación parcial de las sanciones estadounidenses a las importaciones de petróleo ruso.

Donald Trump señaló que Rusia y Ucrania habían acordado un "alto el fuego energético" inmediato para suspender los ataques contra infraestructuras clave. Sin embargo, las autoridades ucranianas señalaron que no habían sido consultadas al respecto y denunciaron que las ofensivas militares rusas contra la red energética de Ucrania han continuado desde entonces.

Sin embargo, el petróleo dio la vuelta y ahora sube alrededor de un 1%, con el Brent rondando los u$s106 y el WTI los u$s93. Por un lado, las autoridades ucranianas señalaron que no habían sido consultadas , y los ataques militares rusos contra la red energética de Ucrania no se han interrumpido.

Por otro, Trump no descarta unirse a Arabia Saudita para atacar a los hutíes tras su ofensiva sobre el principal aeropuerto de Riad. Este episodio ha avivado el temor a represalias, al tiempo que los contactos diplomáticos entre Irán y Arabia Saudita ofrecían ciertas esperanzas de una desescalada bélica.

El petróleo dio la vuelta y ahora sube alrededor de un 1%, con el Brent rondando los u$s106 y el WTI los u$s93.

Momento de resultados del tercer trimestre

A su vez, el foco de los mercados se traslada hacia el inicio de la temporada de resultados del tercer trimestre. Como es habitual, serán los grandes bancos norteamericanos los que "saquen" para empezar el partido, para trazar una analogía futbolera. Entidades como JP Morgan, Goldman Sachs, Citi o Wells Fargo darán a conocer sus cifras mañana martes, mientras que Bank of America y Morgan Stanley lo harán el miércoles. Fuera del sector financiero, Johnson & Johnson y UnitedHealth Group se confesarán ante los mercados el martes.

Juan José Fernández-Figares, director de Gestión de IIC en Link Securities, destacó que "sus cifras ofrecerán una primera referencia para evaluar la fortaleza de la economía estadounidense, la evolución del crédito y la capacidad de las empresas para sostener sus beneficios en un entorno marcado por la incertidumbre sobre los tipos de interés, la inflación y las perspectivas de crecimiento".

El foco de los mercados se traslada hacia el inicio de la temporada de resultados del tercer trimestre. @JPMorgan

En el sector bancario, agrega, las previsiones apuntan a un crecimiento en los ingresos de las principales entidades, aunque con diferencias significativas en la evolución de sus beneficios netos. Los inversores prestarán especial atención a los ingresos procedentes de la intermediación de bonos y acciones, al desempeño de la banca de inversión, al ritmo de crecimiento del crédito y al costo de los depósitos, así como a la evolución de la morosidad y al nivel de previsiones por insolvencia.

Según datos de FactSet, el beneficio por acción agregado de las compañías del S&P 500 podría registrar un crecimiento del 29,6% interanual en el tercer trimestre. De concretarse, sería el cuarto trimestre consecutivo en el que el índice general anota una expansión de sus ganancias superior al 25%, impulsado fundamentalmente por la fuerte inversión en centros de datos destinados a la inteligencia artificial (IA).

Las tecnológicas y los datos de inflación

Dentro de este panorama, el principal foco de atención vuelve a situarse sobre las grandes compañías tecnológicas. De acuerdo con el analista de Link Securities, dado el peso decisivo que este sector mantiene en el crecimiento agregado de las ganancias corporativas, el mayor riesgo radica en que las elevadas expectativas actuales dejen un estrecho margen para cualquier decepción.

En ese sentido, resultarán determinantes los pronósticos empresariales para el último trimestre de 2026 y para el ejercicio 2027. "La temporada de balances podría respaldar las cotizaciones, pero también desencadenar correcciones en aquellas compañías que no logren justificar sus exigentes valoraciones", sentenció el analista.

La reapertura del estrecho de Ormuz quedó bajo presión por las condiciones atribuidas a Irán, mientras el petróleo reaccionó con una fuerte suba. Imagen: Freepik

En la escena macroeconómica, los datos de inflación de septiembre del miércoles serán los grandes protagonistas de la semana, seguidos el jueves por los precios de producción y las ventas minoristas. El consenso proyecta un aumento del IPC general del 3,4% de agosto al 3,7%, mientras que prevé que la tasa subyacente escale una décima y se sitúe en el 2,5% al cierre del tercer trimestre del año.

"Es probable que la inflación energética siga siendo elevada: los precios del petróleo y del gas fueron volátiles durante septiembre. Sin embargo, lo que realmente importará para las expectativas sobre la Fed es si las presiones inflacionistas se están extendiendo más allá de la energía y si los consumidores siguen gastando a pesar del encarecimiento de la financiación", explica Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank.

Si la inflación se mantiene persistente y el consumo firme, el ala más dura de la Fed ganará peso, sosteniendo la presión alcista sobre los rendimientos de los bonos. En cambio, una desaceleración inflacionaria con consumo sostenido daría oxígeno a las bolsas. Si bien no descartaría una última suba de tasas este año si el empleo y la actividad lo permiten, sí le otorgaría a la Fed mayor margen para esperar. Un dilema técnico que, según remarca la analista Ipek Ozkardeskaya, se da bajo la sombra política de las elecciones legislativas en EEUU.