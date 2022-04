Wall Street se hundió hasta 2,8% por malos balances y preocupación por tasas de interés

El S&P 500 perdió 121,68 puntos, o un 2,8%, a 4.271,84 unidades, mientras que el Nasdaq perdió 335,09 puntos, o un 2,5%, a 12.839,56. El Promedio Industrial Dow Jones cayó 973,22 puntos, o un 2,8%, a 33.819,54 unidades (fue su peor jornada del año).

Fue la tercera semana consecutiva de pérdidas para el S&P 500 y el Nasdaq, mientras que el Dow Jones registró su cuarta baja semanal seguida. Los tres índices cotizaron con una baja de más de un 2% gran parte de la tarde del viernes.

Las oscilaciones exageradas de las cotizaciones se han vuelto más comunes últimamente, ya que los operadores se ajustan a los nuevos reportes de los resultados, así como al momento en que las tasas volverán a subir.

"No ha sido muy común en mi tiempo en este trabajo que el mercado se mueva un 2% en cualquier dirección y pensar que no hay mucho que decir sobre eso", dijo Craig Erlam, analista senior de mercado de OANDA. "Eso no es normal, pero así es como han sido las cosas desde hace un tiempo".

La preocupación por los riesgos de las subas de las tasas de interés siguieron resonando después del cambio de sesgo del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, quien el jueves apostó por moverse más rápidamente para combatir la inflación y dijo que un aumento de 50 puntos básicos estaría "sobre la mesa" cuando la Fed se reúna en mayo.

La idea de "adelantar" la retirada de la política monetaria superexpansiva del banco central estadounidense, que Powell apoyó el jueves, también ha obligado a los operadores a reevaluar la agresividad de las siguientes subidas de tasas.

El índice de volatilidad CBOE, también conocido como el indicador de miedo de Wall Street, se disparó casi 25% este viernes a más de 28 puntos.

Las últimas previsiones de ganancias que sacudieron a los inversores vinieron de la atención sanitaria, con HCA Healthcare e Intuitive Surgical Inc entre los peores resultados del S&P 500.

HCA se desplomó tras informar de una perspectiva de beneficios poco alentadora, mientras que otros operadores hospitalarios sintieron el contagio, como Tenet Healthcare , Community Health Systems y Universal Health Services.

Los 11 principales sectores del S&P 500 bajaron, no solo el sector sanitario.

Bolsas en el mundo

Las acciones europeas cerraron este viernes en mínimos de un mes, ya que un cóctel de factores negativos, desde los confinamientos por el COVID en China hasta la preocupación por las rápidas subidas de las tasas de interés, mermaron el ánimo en todo el mundo.

El índice paneuropeo STOXX 600 perdió un 1,8% a 453,43 puntos, su nivel más bajo desde el 25 de marzo.

El sector de materias primas, que alberga a mineras mundiales como Glencore y Rio Tinto, cayó un 3,6%, ya que los precios de los metales se vieron afectados por los confinamientos en China, el principal consumidor de metales.

Por su parte, los débiles resultados de la empresa británica de descuentos B&M y un dato de ventas minoristas peor de lo esperado en marzo hicieron que las minoristas cayeran un 3,7%.

En general, las acciones mundiales tocaron mínimos de cinco semanas, ya que los inversores temen que las rápidas alzas de las tasas de interés en Estados Unidos, Gran Bretaña y la zona del euro, ante el aumento de la inflación, pesen sobre el crecimiento económico.

El Banco Central Europeo probablemente elevará las tasas antes de que termine el año, dijo el viernes la jefa Christine Lagarde a la CNBC.

"El mercado parecía haberse adaptado a un ritmo más rápido de subidas, pero ahora la opinión es que, si Powell se conforma con 50 puntos básicos, entonces da cobertura a otros para pedir un endurecimiento aún más rápido", dijo Chris Beauchamp, analista jefe de mercado de la plataforma de comercio online IG.

La atención se centró también en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Francia del domingo, en la que el presidente Emmanuel Macron podría ampliar su ventaja sobre la aspirante de extrema derecha Marine Le Pen.

El CAC 40 francés cerró con un descenso del 2%, junto con la venta generalizada, pero superó el rendimiento semanal gracias a las expectativas de que Macron gane su candidatura a la reelección.