Franco Colapinto abandonó en la carrera sprint del GP de Singapur y busca recuperar su Alpine para la clasificación

El argentino debió retirarse en la cuarta vuelta por un problema eléctrico. Max Verstappen ganó la carrera, seguido por Lewis Hamilton y Charles Leclerc, en una competencia marcada por la lluvia y los abandonos.

Franco Colapinto debió retirarse en la cuarta vuelta de la carrera sprint del GP de Singapur por un problema eléctrico en su Alpine. La carrera quedó en manos del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) que dominó en una jornada caracterizada por una pista mojada y múltiples DNF.

El neerlandés de Red Bull terminó por delante de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, ambos de Ferrari , que completaron el podio . La competencia estuvo condicionada desde el inicio por la lluvia y las dificultades para mantener el control de los autos en una pista con sectores mojados y otros más secos.

La largada se realizó en movimiento, después de dos vueltas de formación detrás del Safety Car. En los primeros metros, George Russell (Mercedes Benz) superó a Verstappen y tomó la punta, pero poco después hizo un trompo a la salida de una curva y quedó fuera de carrera. El incidente obligó a mantener el auto de seguridad en pista y le devolvió el liderazgo al piloto de Red Bull. El argentino, por su parte, había salido en el puesto 11° tras quedar apenas fuera de la Q3 en la jornada del viernes.

Las condiciones también complicaron a Lance Stroll (Aston Martin) y Sergio Pérez (Cadillac) , que hicieron trompos y abandonaron. Isack Hadjar (Red Bull) tampoco pudo continuar. Colapinto, por su parte, perdió posiciones en el comienzo y fue superado por Nico Hülkenberg y Oliver Bearman, ambos de Haas.

En la cuarta vuelta, cuando el Safety Car todavía estaba en pista, el argentino debió retirar su Alpine por un inconveniente eléctrico que dejó fuera de funcionamiento distintos sistemas del monoplaza.

Tras una carrera accidentada, el pilarense se prepara para intentar tener el coche a punto para la jornada de clasificación de este sábado. Sin las vueltas en la carrera sprint, intentará lograr un mejor desempeño desde las 10:30, hora argentina, para largar por encima de su compañero en la carrera del domingo.

Qué problema tuvo el Alpine de Franco Colapinto

Después de la carrera, Colapinto explicó que el abandono se debió a una falla ajena a su desempeño. El equipo perdió inicialmente los datos del auto y la comunicación con el monoplaza, por lo que tuvo que recuperar esa información para determinar qué había ocurrido.

Archivo. Colapinto se prepara para recuperarse en la clasificación. @Francolapinto

La escudería detectó un problema en el sistema de almacenamiento de energía y resolvió reemplazar el componente por otro que ya había sido utilizado durante la clasificación. De esta manera, el cambio no implicará una penalización para el piloto argentino. De todos modos, Alpine continuará investigando el origen de la falla.

“Había una oportunidad. Una lástima obviamente... Un problema del auto ajeno a nosotros, veremos exactamente qué es. Ahora intentaremos arreglarlo y volver en la qualy, sin las vueltas de la Sprint Race. Pero, bueno, ojalá podamos hacer un par de cambios buenos y estar bien para la qualy”, planteó el corredor argentino en la rueda de prensa posterior.

Ante las cámaras de F1TV, Colapinto describió cómo se produjo el inconveniente: “No lo sabemos. Creo que simplemente algo se rompió, está claro. No sé qué fue. Todo se apagó. La pantalla simplemente murió. Todo murió. El motor, las marchas, la pantalla... todo. Así que no sé. Habrá que ver qué pasó”.

El argentino había llegado a la Sprint después de una clasificación ajustada el viernes, en la que quedó fuera de la pelea por la pole position por apenas 0,094 segundos. Su largada fue limpia pese a la lluvia, aunque perdió dos posiciones antes de abandonar.

Verstappen ganó una Sprint marcada por los incidentes

Una vez que se retiró el Safety Car, Verstappen logró consolidarse en el primer puesto y amplió progresivamente la ventaja sobre Hamilton, hasta superar los cinco segundos. Leclerc se mantuvo tercero, mientras que Oscar Piastri (McLaren), Lando Norris (McLaren), Kimi Antonelli (Mercedes Benz), Liam Lawson (RB) y Oliver Bearman ocupaban las posiciones siguientes.

La pelea cambió sobre el final, cuando los McLaren de Norris y Piastri se tocaron a menos de una vuelta de la bandera a cuadros. Piastri abandonó y Norris cayó al octavo lugar, lo que permitió que Antonelli avanzara hasta la cuarta posición.

Verstappen cruzó la meta en el primer puesto, Hamilton terminó segundo y Leclerc completó el podio. El resultado le permitió al neerlandés sumar ocho puntos en la Sprint, mientras que Colapinto deberá resolver los inconvenientes de su Alpine antes de volver a pista para la clasificación.

Cómo terminó la Sprint del GP de Singapur