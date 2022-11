Harrison Ford: Indiana Jones pasó por la cosmética digital

Ford ya apareció en las primeras imágenes de “Indiana Jones 5” en la revista Empire. Junto con las fotos se confirmó que Ford será sometido a ese proceso visual usando efectos para que Indiana Jones aparezca con su edad de la trilogía original. Pero la tecnología de envejecimiento sólo se utiliza en la escena inicial de la película, que se desarrolla en un castillo en 1944 y enfrenta a Indiana con un grupo de nazis.

“Luego nos caemos, y te encuentras en 1969”, dijo a Empire el director James Mangold, que reemplazará a Steven Spielberg en la dirección de la franquicia. “Para que el público no experimente el cambio entre los años 40 y los 60 como un concepto intelectual, sino literalmente como el espíritu bucanero de esos primeros días... y luego el comienzo de ahora”. Según informó la revista “Se emplearon varias técnicas para llevar a cabo la secuencia, incluyendo un nuevo software de ILM que buscó en el material archivado del Harrison Ford más joven antes de compararlo con las imágenes recién rodadas”. Ford dijo que verse a sí mismo rejuvenecido era “un poco espeluznante”, pero añadió: “Es la primera vez que lo veo y me lo creo... No investigué cómo funciona, pero funciona. Sin embargo, no me hace querer ser joven. Me alegro de haberme ganado la edad”.

La mayor parte de “Indiana Jones 5” tiene lugar en 1969 y está ambientada en la carrera espacial. La película devolverá a la franquicia sus raíces de “Los cazadores del Arca perdida” haciendo que Indiana se enfrente a los nazis una vez más (de ahí la apertura de 1944). Una de las principales escenas de acción de la película se sitúa en el desfile del Apolo 11 en Nueva York, que tuvo lugar el 13 de agosto de 1969. “El hecho es que el programa de alunizaje fue dirigido por un grupo de ex-nazis”, dijo el coguionista Jez Butterworth. Mads Mikkelsen interpretará al villano de “Indiana Jones 5”, un hombre llamado Voller que está inspirado en el ingeniero nazi de la vida real, Wernher von Braun. El actor bromeó: “Es un hombre al que le gustaría corregir algunos de los errores del pasado. Hay algo que podría hacer del mundo un lugar mucho mejor para vivir. Le encantaría poner sus manos en ello. Indiana Jones también quiere poner sus manos en él. Y así, tenemos una historia”. Junto a Ford y Mikkelsen protagonizan la película Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas y John Rhys-Davies.

La quinta película de “Indiana Jones” llega en un momento en que Disney y Lucasfilm esperan revivir la franquicia en más de un sentido. Variety informó a principios de este mes que Disney está buscando activamente desarrollar un programa de televisión de Indiana Jones para Disney+. La película se estrenará a mediados del año próximo.