“Imperio de luz”: más que nostalgia por un viejo cine

Por ahí va la historia, que es un melodrama muy bien contenido, hermoso, de personajes entrañables, callada emoción, música incisiva, una frase de Shakespeare puesta como un guiño, “Find Where Light In Darkness Lies”, de “Trabajos de amor perdidos”, y una mirada al pasado que no es nostálgica, que no lo embellece, pero recuerda que en un tiempo hubo cosas realmente bellas para disfrutar. Los cines grandes y elegantes, por ejemplo, adonde la gente iba como quien va a un palacio. A soñar, a admirarse, a refugiarse. Sam Mendes, que venía de hacer “007: Spectre”, “1917” y otros trabajos de gran despliegue, en “Imperio de luz” hace, en cambio, algo bien personal, casi íntimo, como de una luz interior. Y es autor de la obra en todo sentido: guión, producción, dirección, espíritu. Intérpretes, Olivia Colman, el niño jamaiquino Micheal Ward, Colin Firth, Toby Jones. Y, “en el papel del Cine Empire”, el Dreamland Cinema de la ciudad de Margate, que, pese a todo, todavía funciona.