Adenocarcinoma pulmonar: qué es y cómo se trata el tumor que le extirparon al papa León XIV

Es el subtipo más frecuente de cáncer de pulmón y puede afectar tanto a fumadores como a personas que nunca consumieron tabaco. El diagnóstico, los principales factores de riesgo y las alternativas de tratamiento.

El adenocarcinoma pulmonar es el subtipo más frecuente de cáncer de pulmón y puede presentarse incluso en personas que nunca fumaron.

El adenocarcinoma pulmonar es un tipo de cáncer que se origina en las células que recubren los pulmones y producen sustancias como el moco. Forma parte de los tumores de pulmón de células no pequeñas y es el subtipo más frecuente de esta enfermedad.

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Aunque puede desarrollarse en personas fumadoras o exfumadoras, también es el tipo de cáncer de pulmón más habitual entre quienes nunca fumaron. Su aparición está asociada a alteraciones celulares que provocan un crecimiento descontrolado, aunque las causas pueden variar de un paciente a otro.

Entre los principales factores de riesgo se encuentran el consumo de tabaco, la exposición al humo de segunda mano, el radón y determinadas sustancias presentes en ambientes laborales. Sin embargo, no todos los casos están vinculados con el tabaquismo.

En las primeras etapas, la enfermedad puede no presentar síntomas y detectarse de manera incidental durante estudios médicos realizados por otros motivos. A medida que avanza, pueden aparecer distintas señales de alerta.

Tos persistente o que empeora con el tiempo.

Dificultad para respirar.

Dolor en el pecho.

Presencia de sangre al toser.

Cansancio persistente.

Pérdida de peso sin causa aparente.

La aparición de estos síntomas no significa necesariamente que una persona tenga cáncer de pulmón, ya que también pueden estar relacionados con otras enfermedades. Ante señales persistentes, se recomienda realizar una consulta médica.

Cómo se diagnostica el adenocarcinoma pulmonar

El diagnóstico puede incluir estudios por imágenes, como radiografías o tomografías computadas, para identificar lesiones en los pulmones y evaluar su extensión.

Para confirmar la enfermedad, los especialistas pueden indicar una biopsia, un procedimiento que permite obtener una muestra de tejido y analizar las células para determinar si el tumor es maligno. Una vez confirmado el diagnóstico, se realizan estudios adicionales para establecer el estadio de la enfermedad y definir el tratamiento más adecuado.

Cuáles son los tratamientos para el adenocarcinoma pulmonar

El tratamiento depende de distintos factores, entre ellos la ubicación y el tamaño del tumor, el estadio de la enfermedad, la presencia de metástasis y el estado general del paciente.

Cuando el cáncer se encuentra localizado, la cirugía para extirpar el tumor puede ser una de las principales alternativas terapéuticas. En otros casos, o como complemento de una intervención quirúrgica, los médicos pueden indicar radioterapia, quimioterapia, inmunoterapia o terapias dirigidas.

La elección del tratamiento también puede depender de las características moleculares del tumor, que permiten identificar alteraciones específicas y evaluar si existen medicamentos dirigidos contra ellas.

La operación del papa León XIV

El papa León XIV, de 71 años, fue sometido a una intervención quirúrgica en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli, en Roma, para extirpar una lesión pulmonar. Según la información difundida sobre el caso, la operación concluyó con éxito y se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida.

El análisis de los ganglios linfáticos y de las muestras obtenidas durante la cirugía permitirá determinar las características de la enfermedad y evaluar si necesita tratamiento adicional.

La recuperación hospitalaria se estimó en aproximadamente una semana y las audiencias del pontífice quedaron suspendidas hasta el 20 de octubre.