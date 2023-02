Alberto Samid: "No es que la carne esté cara, los salarios son miserables"

Por eso, pidió que "la gente tiene que tener plata para gastar" y opinó "la carne, comparado con cualquier otro alimento, tiene un precio muy razonable". Además, comentó los efectos de las sequías en el sector ganadero: "Cuando hay sequía, hay poco alimento para las vacas y los ganaderos tratan de enviar lo más posible al mercado. Pero ahora comenzó a llover, el pasto empezó a crecer y ya los ganaderos comenzaron a retener".

Entrevistado por AM 990, el empresario se metió en la interna del peronismo bonaerense, detallando que vivió "una situación muy desagradable" cuando intentó asistir a la cumbre del PJ en Merlo, con presencia del gobernador, ministros nacionales, diputados e intendentes. "Llegué a la puerta, me dijeron momentito, llamaron por teléfono y me dijeron usted no está invitado", aseguró.

https://twitter.com/soyalbertosamid/status/1620585315810549760 EL PERONISMO se hizo grande dejando participar a todos los compañeros. Hoy fui a una reunión peronista en Merlo y no me permitieron participar, teniendo una trayectoria de mas de 50 años de lealtad peronista.

Que opinan compañeros? Podemos ganar una elección de esta manera? pic.twitter.com/khABsWhqZy — Alberto Samid (@soyalbertosamid) February 1, 2023

"Los compañeros que organizaron esto están equivocados", continuó Samid, y sostuvo que "el Partido Justicialista siempre fue un partido abierto y para todos". "Yo milito hace cincuenta años. Milité con Perón, Menem, Duhalde y Néstor Kirchner. Siempre que el partido convoca a una reunión es abierta, todos los militantes podemos participar, y yo podía aportar algo", añadió.

Sin detallar nombres, el empresario apuntó que "los muchachos que están gobernando son mezquinos" y están convirtiendo al Partido Justicialista "en una Sociedad Anónima". Para las elecciones de este año, subrayó que se necesita "un gobierno de unidad nacional para enfrentar a las corporaciones extranjeras que nos roban el litio, el petróleo, la minería, la pesca y parte de la agricultura", para lo que "hay que pensar como argentinos, ya ni como peronistas ni macristas".