Alerta meteorológico por lluvias y frío: cuáles son las zonas afectadas y cómo seguirá el clima en el AMBA

Según el pronóstico extendido, no se esperan precipitaciones en el AMBA durante toda la semana. El termómetro se encontrará entre los 8 y 18 grados.

El AMBA gozará de una jornada agradable, sin probabilidad de precipitaciones para los próximos días, aunque el portal especializado Meteored no descarta el desarrollo de lluvias durante el fin de semana. Si bien el pronóstico puede variar, el SMN indicó que hasta el momento no está previsto que llueva durante la semana, más allá que no se anuncian jornadas con cielo despejado.