Aumenta el peaje de la Autopista Buenos Aires La Plata: los nuevos valores

El Gobierno bonaerense aprobó una nueva actualización trimestral de las tarifas de AUBASA, que rige desde este sábado. Para autos, el pase en la estación Hudson costará $1.300 en horario normal y $1.700 en hora pico con pago manual.

El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires aprobó un nuevo cuadro tarifario para las estaciones de peaje de la Autopista Buenos Aires-La Plata , que implica un aumento del 8,29% respecto de las tarifas vigentes .

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 765, firmada por el ministro Gabriel Katopodis y publicada este viernes en el Boletín Oficial bonaerense . Los nuevos valores rigen desde las 00 del día siguiente a su publicación, es decir, desde este sábado.

La actualización fue solicitada por la concesionaria Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) y responde al mecanismo de ajuste trimestral vigente desde agosto de 2024. Ese esquema se basa en el Coeficiente de Variación Tarifario (CVT) , que pondera en un 55% la evolución del índice de salarios del sector registrado, en un 25% el índice de precios mayoristas y en un 20% el índice de precios al consumidor, todos elaborados por el INDEC .

Según el informe técnico de la empresa incluido en el anexo, para este ajuste se tomó la variación salarial entre febrero y mayo de 2026 y la de precios mayoristas y minoristas entre marzo y junio. El componente salarial aportó 4,70 puntos del aumento, los precios mayoristas 2,24 y la inflación minorista 1,35 , lo que arroja el total de 8,29%.

Con el nuevo cuadro, en sentido Ciudad de Buenos Aires a La Plata, los autos (categoría 1) pagarán en la estación Dock Sud-Hudson $1.300 en horario no pico y $1.700 en hora pico con pago manual , mientras que con pago automático la tarifa será de $1.296,77 y $1.620,96, respectivamente. En la estación Quilmes-Berazategui-Bernal, el pase manual costará $1.000 y $1.200, y el automático, $907,73 y $1.134,66. En Villa Elisa, los valores manuales serán de $700 y $900, y los automáticos, de $679,26 y $849,07.

En sentido La Plata a Ciudad de Buenos Aires, en la estación Hudson se cobran dos tarifas básicas, ya que incluye el pago correspondiente a Dock Sud. Allí los autos pagarán $2.600 en horario no pico y $3.400 en hora pico en forma manual, y $2.593,53 y $3.241,92 con pago automático. En la estación Quilmes-Berazategui-Bernal descendente, la tarifa manual será de $2.300 y $2.900, y la automática, de $2.204,50 y $2.755,62. En Villa Elisa y en Dock Sud, para el tránsito derivado del Acceso Sudeste, los valores son los mismos que en sentido ascendente.

La diferencia entre pago manual y electrónico

El cuadro diferencia entre pago manual y electrónico: los montos en efectivo incluyen un redondeo para agilizar el cobro en las cabinas, por lo que quienes pagan de forma manual abonarán más que los usuarios con pago automático. En hora pico, en la estación Hudson ascendente, la diferencia para autos es de casi $80 por pasada.

Para el transporte pesado, la tarifa más alta corresponde a la categoría 7 en la estación Hudson en sentido a la Ciudad de Buenos Aires, que en hora pico costará $39.000 con pago manual y $38.902,92 con pago automático.

De acuerdo con los considerandos, AUBASA presentó el pedido de revisión el 20 de agosto. La Subsecretaría de Obras Públicas analizó la propuesta y no formuló objeciones, y también intervinieron la Unidad de Coordinación del Marco Económico y Regulatorio de Obras y Servicios Públicos, la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado. La resolución dispone además notificar a la empresa y al Defensor del Pueblo bonaerense.

El texto repasa que el mecanismo de actualización trimestral fue aprobado tras una audiencia pública realizada en julio de 2024, y que desde entonces se aplicaron ajustes sucesivos. El anterior fue aprobado el 2 de julio de 2026.