Brutal crimen en Castelar: asesinaron a una mujer delante de su hija para robarle el auto

La principal hipótesis que maneja el titular de la Unidad Fiscal de Instrucción 7 de Morón, Matías Rapazzo , es que a Arias aparentemente se le trabó el cinturón de seguridad y no pudo bajarse de inmediato del auto cuando los delincuentes la amenazaron con fines de robo, motivo por el cual le efectuaron al menos un disparo en la cabeza.

La hija de la víctima, por su parte, logró bajar del rodado y escapar mientras pedía ayuda a los gritos a los vecinos, por lo que no fue alcanzada por ningún proyectil.

En tanto, los asaltantes escaparon sin concretar el robo, mientras que los habitantes de la zona que escucharon el disparo llamaron a la policía de la comisaría de Castelar Norte.

Las fuentes judiciales aseguraron que los peritos levantaron huellas y rastros de la escena del auto de la víctima, al tiempo que se secuestraron imágenes de las cámaras de seguridad de la zona para poder avanzar con la identificación de los criminales. Además, los investigadores determinaron que a la mujer la mataron con una pistola calibre 9 milímetros.

Por orden del fiscal Rapazzo la policía llevaba adelante diferentes procedimientos para dar con los delincuentes, aunque por el momento sin resultados.

Los testimonios de los vecinos sobre el crimen en Morón

Una vecina de nombre Priscila dijo en declaraciones a Crónica HD que escuchó "dos explosiones y cuando salió ya estaba el patrullero". Según la mujer, al salir de su casa, vio que estaba la calle cortada y había una ambulancia, por lo que se acercó a la escena y un vecino le relató lo sucedido.

"El vecino me contó que le dispararon a una vecina para robarle el auto. La chica logró salir corriendo para pedir ayuda y los ladrones salieron corriendo sin robar. No conozco a la hija ni a la señora, pero vive acá. Me dijeron que estaba entrando el auto y cuando salí escuché que le decían que la mujer había muerto, todo era gritos y llanto", sostuvo la vecina.