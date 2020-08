Vicky Xipolitakis quiso hacer canje con un almacén y los insólitos pedidos se hicieron virales

“Hola, ¿qué tal? Te soy sincera, estoy necesitando un par de cosas. El canje es publicidad y promoción a tu marca. Acá te escribí porque vi que tenés cosas interesantes. Si querés te paso fotos y una listita de lo que necesito. Yo vivo en Recoleta. Vos me lo mandás y apenas llega todo, yo te agradezco, te arrobo y muestro las cosas. Avisáme si te interesa. Muchas gracias", continuó diciendo la mediática.

Luego, se dispuso a hacer una lista de productos que incluían queso untable, yogurt, leche, calditos para sopa, pan negro, galletitas saladas y dulces para su bebé, fideítos para sopa, agua mineral baja en sodio, aceite y azúcar.

"Fijate si me podés agregar arroz, lata de atún, queso por salut, queso rallado, juguitos… porque me estoy olvidando de unas cositas. Vi que tenés champagnes riquísimos, me encantaría tener para un brindis, uno francés. Fijate lo que podés agregar. Armate un buen combo, algo copado, te estoy pasando muy poquitas cosas”, agregó, a lo que sumó turrones, pegamento, pilas.

“Los dueños pensaban de buena manera que ella estaba pasando un mal momento, pensaron en darle una mano porque ella estaba necesitada, para poder darle de comer a su hijo”, comentó Karina Iavícoli, y concluyó: “Pero cuando les dijo que quería champagnes para brindar y nombró los más caros, ellos sintieron que les estaba tomando el pelo”.

¿Existe la felicidad completa?Hoy al menos se parece bastante. ❤️☀️

Las redes sociales no tardaron en reaccionar, desde quienes se burlaron por su pedido hasta quienes asumieron que, en su lugar, harían lo mismo.

La lista de Vicky Xipolitakis me salvó el día, la semana, el mes.

Que tipa cara dura

No puedo creer a Vicky Xipolitakis ratoneando alimentos de almancén pidiendo canje de "fideos, arroz, caldo, yorgurt, leche, etc". La gente mediática es LO MÁS RATA QUE PUEDE HABER.