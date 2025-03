Caso Lian: la policía porteña montó un operativo por dos autos sospechosos de trasladar al menor

En este sentido, personal de la Comisaría Vecinal 1B concurrieron al lugar y detuvieron la marcha de los dos autos que viajaban por avenida Corrientes altura Uruguay. Los oficiales constataron que los involucrados no tenían impedimentos y circulaban con su hijo.

Estas personas estarían escoltadas por un automóvil Ford Ka, que en su interior trasladaba a dos mujeres que siguen a la pareja.

Una semana de la desaparición de Lian: los detalles de la causa

Según se detalla en la causa, cerca de las 19.45 del sábado 22 de febrero, los padres de Lian realizaron la denuncia de desaparición luego de que, según declararon, se despertaron de la siesta y al llamarlos a merendar observaron que el pequeño no estaba.

De acuerdo a lo informado por la fiscal adjunta Bettina Croppi, "desde el minuto cero del hecho comenzó a trabajar el equipo del Ministerio Público Fiscal con dos objetivos a realizar. El primero es estar en el terreno, donde se revelan las evidencias, y luego con la fiscalía general, que se hacen cargo de la investigación para procesar dichas pruebas, solicitar allanamientos, declaraciones y peritajes".

El domingo por la tarde las autoridades anunciaron que se activó el Alerta Sofía, con la idea de difundir la imagen y descripción del menor a todo el país, por todos los medios.

Desde aquel día, hasta este sábado, más de 300 efectivos de distintas divisiones se abocan a los rastrillajes por tierra, aire y agua.

La fiscal también comunicó en la conferencia de prensa que, hasta el miércoles 25 de este mes, se realizaron 15 allanamientos en zona y otras localidades; se secuestraron más de 25 celulares, los cuales recibieron la autorización para ser peritados; hubo 30 declaraciones testimoniales y seis vehículos incautados.

Aunque la causa esté bajo secreto de sumario, Croppi indicó que hasta ahora no hay antecedentes penales, así como tampoco detenidos: "No tenemos, hasta el momento, indicios de un delito federal, aun así, no descartamos nada".