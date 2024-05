Choferes de colectivo protestan en el Puente Saavedra en rechazo al acuerdo de la UTA

Los choferes de colectivo de la línea 60 llevaron a cabo una protesta en el barrio de Saavedra en rechazo al acuerdo al que llegó la Unión Tranviarios Automotor (UTA) con la Secretaría de Trabajo . El mismo consiste en dos bonos no remunerativos, que no entran dentro del salario de julio ni el aguinaldo.

La protesta de los choferes de colectivos en Saavedra

colectiveros protesta.jpg Gentileza NA.

"Somos trabajadores, no venimos con ganas de hacer daño ni que los lastimes, ni tener un enfrentamiento de la Policía. No venimos con una bandera política, no nos importa quién está allá arriba en el gremio. Lo único que queremos es estar un poco mejor y seguir trabajando sin violencia", declaró uno de los choferes a C5N.