Choque de trenes en Palermo: procesaron a seis trabajadores ferroviarios

Cabe recordar que el choque de trenes investigado por la Justicia ocurrió alrededor de las 10:30 de la mañana del viernes de 10 de mayo, a la altura de la intersección de las avenidas Figueroa Alcorta y Dorrego. Allí un tren de pasajeros chocó a otro vacío, produciendo el descarrilamiento de este último.

CHOQUE DE TRENES NA 2.jpg Remoción de unos de los dos trenes siniestrados en Palermo. NA

El hecho causó 61 heridos, dos de ellos de gravedad, pero no tuvo víctimas fatales. Rápidamente las autoridades montaron un gran operativo de rescate y seguridad para auxiliar a las personas damnificadas.

Rápidamente, las autoridades judiciales imputaron a dos maquinistas y sus asistentes, junto a tres auxiliares de la estación Palermo, aunque, en principio no se había determinado responsabilidad directa.

Desde un principio, la hipótesis más fuerte recaería en la tarea de los auxiliares y una posible falla de aviso.

"Una locomotora con un vagón circulaba en sentido a Palermo a baja velocidad. Al tren de pasajeros lo debían frenar a la altura de Salguero, pero el auxiliar se lo comió y autorizó el paso", comentaron en la ocasión fuentes del caso.

Denuncia

Luego del hecho, Oscar Maturano, jefe del sindicato de los maquinistas de tren "La Fraternidad", había denunciado que el conductor del tren con pasajeros tenía una notificación escrita que lo habilitaba a circular, a pesar de la locomotora que estaba con un furgón vacío estaba detenida en el recorrido previsto.

En diálogo con Radio 10, Maturano denunció que "se roban los cables de señalamiento", y los trabajadores desde hace diez días, por lo menos, piden por mantenimiento. "No hay circuito por el robo y estaban todas las señales apagadas", por este motivo se necesitaba una autorización que habilitara la circulación de la formación.

"Había una locomotora detenida. Se le dio una autorización escrita al conductor que venía con pasajeros. Se encontró con la locomotora y chocaron", narró Maturano sobre el incidente ocurrido esta mañana cuando una formación se dirigía desde Retiro hacia la Zona Norte del conurbano bonaerense.

Accidente de trenes en Palermo.jpeg Choque de trenes en Palermo.

El gremialista denunció "una degradación total de la empresa. No hay repuestos para los cables, los coches y los trenes". Luego, siguió enumerando críticas a la situación actual que atraviesa el sistema de trenes.

“Hay una degradación total porque no hay presupuesto según los que conducen la empresa. No hay presupuesto para los choques eléctricos, tenemos 60 locomotoras chinas que se compraron nuevas y están paradas”, añadió Maturano y señaló que los 150 coches están "desmantelados" porque "se saca un repuesto para que otro coche siga funcionando, y después se dejan de lado". "Esos coches quedan pelados y ya no sirven para nada", concluyó Maturano.