Es un nuevo sistema para sacar la ciudadanía. Con el objetivo de evitar que se involucren terceros, se cancelaran las citas de usuarios no reconocidos por la página

Según el comunicado difundido en la pagina oficial del consulado, es para "evitar los intentos de abstención de turnos en el sistema por parte de terceros", se habilitarán turnos "cada semana, de domingo a jueves a las 19hs, a través de [portal] Prenot@mi (opción «Reconstrucción» y «Hijos Directos Mayores de Edad») , como venia ocurriendo hasta ahora" y "en cualquier momento no previsible, de manera aleatoria". Con este nuevo sistema, aquellos turnos de usuarios no reconocidos serán cancelados y están disponibles para otros usuarios.

También el consulado agrega que "el numero total de turnos ofrecidos a los usuarios no sufrirá por lo tanto ninguna variación".

Para obtener la ciudadanía por vía administrativa no es necesario la contratación de gestores, aunque muchas personas deciden hacerlo por no saber o no entender como se hace. Todos los pasos a seguir están en el sitio oficial del consulado italiano.

Lo que hay que saber para tramitar la ciudadanía italiana