Córdoba: hallaron con vida a la mujer que había salido a una cita pactada por una app y no regresó a su casa

Tania Suárez, de 35 años, había sido vista por última vez el domingo a la noche. Permanece bajo atención médica mientras la Justicia investiga las circunstancias de su desaparición.

Fue encontrada en la localidad serrana de La Cumbre, en una situación que ahora es materia de investigación.

Tania Súarez, la mujer que era intensamente buscada en Córdoba tras desaparecer luego de un encuentro pactado a través de redes sociales, fue hallada con vida este martes en la zona de las sierras.

La mujer había salido de su casa para reunirse con un hombre que había conocido a través de Facebook Parejas y, desde ese momento, su familia perdió todo contacto. La denuncia fue presentada el lunes y dio inicio a una investigación para reconstruir sus últimos movimientos.

Tania se encontraba maniatada, según sus familiares El hallazgo se produjo en inmediaciones de una estación de bomberos de La Cumbre, luego de que un vecino alertara a las autoridades al advertir la presencia de una mujer en una situación llamativa en el lugar.

Según relató Paola, tía de Tania, la mujer se encontraba maniatada al momento de ser encontrada. Ese testimonio forma parte ahora del expediente y será analizado en el marco de la investigación judicial.

Tras ser localizada, Suárez fue trasladada a un hospital de la zona para recibir atención médica y someterse a estudios de control. Posteriormente, será derivada al Polo de la Mujer, donde quedará bajo resguardo institucional mientras avanzan las actuaciones.

La causa continúa en manos de la Justicia, que busca establecer qué ocurrió desde que la mujer salió de su casa, cómo llegó hasta La Cumbre y si existió la participación de terceras personas en su desaparición.

