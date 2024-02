Córdoba: un piloto denunció que lo apuntaron con un potente láser cuando se disponía a aterrizar

Rápidamente las imágenes se volvieron virales, aunque el hecho en cuestión es algo habitual en la aviación. Muchos vuelos son apuntados con estos láseres y los infractores quedan sin sanción alguna.

Si bien esto puede ser una distracción para los pilotos, con el riesgo que esto conlleva en momentos de suma concentración como el aterrizaje, todos los pilotos navegantes de aeronaves comerciales están calificados para maniobrar en condiciones de baja visibilidad. Esto puede lograrse mediante la lectura de los instrumentos en cabina.

En diálogo con ELDoceTv, el jefe de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (Eana S.E.) de Córdoba, Marcelo Maranzano, indicó que el láser pudo provenir de un evento circunstancial y no de alguien que haya estado específicamente apuntando a propósito: “No tuvimos ningún reporte de pilotos molestados por láser. Tengo entendido que en Aeroparque fueron afectados por láser algunos vuelos ”, detalló.

Los láseres verdes de larga distancia. como el del video, son de venta libre. Este artefacto tiene la peculiaridad de que la luz no se expande, es decir, que el haz de luz se mantiene recto por lo que puede llegar muy lejos con una potencia relativamente baja.

