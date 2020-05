Coronavirus en Argentina: con dos nuevos fallecimientos, ya son 384 los muertos

Las dos nuevas muertes registradas corresponden a un hombre, de 61 años y una mujer de 69 años, ambos de la provincia de Chaco.

Respecto a los confirmados, 939 (11,2%) son importados, 3.718 (44,4%) son contactos estrechos de casos confirmados, 2.607 (31,1%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica. A la vez, descendió la edad promedio de infectados, que pasó de 40 a 39 años.

Las personas con la infección en curso alcanzan las 5.115 y de ese total, 156 están internadas en unidades de terapia intensiva (UTI).

El subsecretario de estrategias sanitarias, Alejandro Costa, detalló que ayer “fueron realizadas 2.805 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 108.634 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 2.394 muestras por millón de habitantes”.

“El número de casos descartados hasta ayer es de 82.123, tanto por laboratorio como por no cumplir con los criterio clínicos y epidemiológicos”, completó.

A su turno, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, remarcó el trabajo que se continúa haciendo testeos dirigidos con el dispositico DeTectAr en barrios vulnerables: “Ayer se realizaron 85 hisopados en el Barrio Ricciardelli (ex 1 11 14, 81 en el Barrio Mujica (ex 31); 40 en el barrio 21 24 y 6 en San Martín, mientras que en Merlo no se detectaron casos sospechosos”.

“El porcentaje de positividad de estas búsquedas dirigidas en el AMBA fue, hasta el momento del 30% en la Ciudad de Buenos Aires y de poco más del 10% en provincia”, detalló.

Por último Patricia Spinelli, a cargo de la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA) detalló el trabajo de esa área del Ministerio de Salud: distribución de las compras centralizadas de equipos de seguridad, garantizar la disponibilidad de respiradores y ecógrafos y la llegada de testeos en barrios vulnerables, a argentinos repatriados y a estaciones de trenes.