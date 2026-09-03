La conducción de CTERA fue reelecta y conducirá el gremio cuatro años más

Se trata del principal sindicato docente del país. Sonia Alesso y Roberto Baradel estarán al frente por el siguiente mandato. Respaldo a un sector alineado al peronismo.

La actual conducción de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) , el principal gremio docente del país, se impuso en las elecciones internas y comandará el sello los próximos cuatro años.

Los afiliados ratificaron a Sonia Alesso como secretaria general y a Roberto Baradel como secretario general adjunto.

La lista Celeste Violeta se impuso por casi el 80% de los votos frente a sus contrincantes de la Multicolor y Azul y Blanca y Alesso y Baradel ejercerá el gobierno del gremio por los próximos cuatro años. Se trata de un sector que, en términos generales, está alineado con el peronismo.

Desde el espacio consideraron que el resultado es un "contundente respaldo a la organización y a la lucha colectiva en defensa de la educación pública, el salario, los derechos laborales y la paritaria nacional docente".

"Frente al ajuste y el desfinanciamiento educativo del Gobierno Nacional, la docencia fue clara: no se resignan derechos, se defiende la escuela pública y se fortalece la unidad para seguir luchando", indicaron.

A la par, reiteraron que CTERA "seguirá en las calles y en cada escuela del país, defendiendo la educación pública y reclamando mayor presupuesto educativo, salarios dignos, paritaria nacional docente, restitución del FONID y la defensa de las jubilaciones docentes".

Sonia Alesso continuará al frente de CTERA por cuatro años más.

Conflicto docente en Tierra del Fuego

Los comicios llegan en medio del conflicto entre los docentes y el Gobierno nacional, incluyendo el frente universitario, donde la disputa por el Presupuesto se mantiene en el centro de la polémica.

En espejo, la pulseada salarial tiene réplicas en otros puntos del país. En Tierra del Fuego rige una dura puja con los trabajadores de la educación, que ya lleva más de un mes.

El paro por tiempo indeterminado del Sindicato Unificado de las Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF) cumplió este martes 31 días sin que se avizore un acuerdo, y a la protesta se sumó esta semana la conducción nacional de ATE, en momentos en que la provincia también enfrenta una fuerte ola de despidos en su principal motor económico, la industria electrónica.

El gobernador Gustavo Melella insistió en pedir el regreso a las clases, mientras la dirigencia sindical sostiene que la última oferta salarial es insuficiente.

En paralelo, en Santa Cruz el gremio Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) denunció que el Gobierno provincial no cumple lo pactado en la última paritaria, y en Río Negro la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UNTER) dejó planteado un paro de 48 horas si no hay una convocatoria salarial acorde a sus expectativas.

AHORA!!

EL FRESU SE MOVILIZÓ EN TIERRA DEL FUEGO TRAS 31 DÍAS DE HUELGA Y ACAMPE DOCENTE!!



LLEGAMOS PARA RESPALDAR UNA HUELGA QUE ES EJEMPLO EN TODO EL PAÍS Y CONSTRUIR UN GRAN PARO NACIONAL!!



Los docentes fueguinos se niegan a ser pobres. QUIEREN VIVIR MEJOR. Los responsables… pic.twitter.com/LnMygH5FLC — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) September 2, 2026

El Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) -que integran ATE, la UOM, Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu, Conadu Histórica y otras organizaciones- se movilizó este miércoles en Ushuaia hasta la Legislatura provincial para respaldar la medida de fuerza de SUTEF, que ya acumula 31 días de paro y acampe.

La comitiva estuvo encabezada por el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, quien se reunió con el titular de SUTEF, Horacio Catena.

Aguiar sostuvo que el sector llegó a la isla para respaldar una huelga que, a su entender, ya es un ejemplo a nivel nacional, y cuestionó a la dirigencia política por estar, según su visión, desconectada de la realidad salarial docente.

El dirigente nacional adelantó además la intención de avanzar hacia un paro general con el objetivo de lograr un salario mínimo de $3 millones, y expresó su confianza en que la huelga fueguina terminará resolviéndose a favor de la docencia.